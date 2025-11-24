Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ahora registran significativos avances tecnológicos. Son los que más ingenian y patentan.

José Angel Marín

Jaén

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:42

Comenta

Ya no fabrican escobas. Ahora inventan y patentan tecnología punta, mientras Occidente está 'a la luna de Valencia'. Sí, China copa el impulso y los ... avances tecnológicos para hoy y para mañana. A ver cómo se le queda a usted el cuerpo, amable lector. A mí me dio un vuelco. Sentí cierto escalofrío el viernes pasado al escuchar al profesor Lamo de Espinosa en Madrid, en el seno del Congreso de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, cuando dijo que China gradúa al año 3,5 millones de ingenieros, y lidera la revolución en inteligencia artificial (IA). También mandan en robótica y biotecnología, insistió don Emilio ante el pasmo de quienes allí estábamos. Claro -pensé-, ellos tienen un plan educativo con luces largas, donde no cabe el cortoplacismo electoralista impuesto por la risa nerviosa del 'wokismo'.

