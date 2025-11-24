Ya no fabrican escobas. Ahora inventan y patentan tecnología punta, mientras Occidente está 'a la luna de Valencia'. Sí, China copa el impulso y los ... avances tecnológicos para hoy y para mañana. A ver cómo se le queda a usted el cuerpo, amable lector. A mí me dio un vuelco. Sentí cierto escalofrío el viernes pasado al escuchar al profesor Lamo de Espinosa en Madrid, en el seno del Congreso de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, cuando dijo que China gradúa al año 3,5 millones de ingenieros, y lidera la revolución en inteligencia artificial (IA). También mandan en robótica y biotecnología, insistió don Emilio ante el pasmo de quienes allí estábamos. Claro -pensé-, ellos tienen un plan educativo con luces largas, donde no cabe el cortoplacismo electoralista impuesto por la risa nerviosa del 'wokismo'.

Con semejante potencia ingenieril (que no largan al extranjero), China impulsa tecnologías emergentes generadoras de ecosistemas digitales, que compiten (y de qué manera) con Silicon Valley por la preponderancia tecnológica. Una prominencia que ya está siendo económica, luego será política y después militar. Pero, ojo, sin estresarse. Nada de atacarse de los nervios como haríamos por aquí. Ellos calibran con perspectiva de siglos. Trabajan 'de prisa' y nosotros 'con prisas', pues barruntamos que vamos tarde a esa encrucijada. Los occidentales de hoy, entretenidos en chorraditas, con esa mentalidad wokista tan de moda, vamos con luces cortas, y así Europa logra perder la partida tratando de ganar solo imagen. Sin visión de largo alcance, qué otra cosa cabía esperar de una civilización, la occidental, que fue punta de lanza y ahora camina como el cangrejo.

Los creíamos buhoneros, pero China ya no solo fabrica fruslerías que compramos en la tienda de la esquina cuando los demás comercios están de holganza. Ahora registran significativos avances tecnológicos. Son los que más ingenian y patentan. Así lo corrobora la agencia mundial de indicadores de propiedad intelectual (World Intellectual Property Indicators). En 2024 sus indicadores de patentes ya se salían de catálogo. Tanto que más del 60% de las solicitudes internacionales de patentes proceden del gigante asiático. Patentes que no son de mondadientes, sino sobre sectores pioneros en industria digital, de movilidad y energética.

Mucho ha cambiado el cuento. Algunos lo anunciamos al constatar que China concentraba el 30% de las publicaciones académicas de alto impacto en IA. Era de cajón que, a la vuelta de la esquina, sus industrias exportaran al resto del mundo supremacía tecnológica. De modo que nuestras empresas se ven obligadas a rogar licencias del coloso oriental.

A paso milenario, China nos convence de que quienes inventaron la pólvora en el s. IX, que aquellos alquimistas suyos que mezclaron azufre, salitre y carbón, dando lugar a un polvo negro inflamable, siguen en la labor, y de potencia manufacturera han pasado al liderazgo en innovación y patentes.