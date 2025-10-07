Inexplicablemente el Nobel de la Paz se aleja de Moncloa, mal que a todos nos pese. Pero, el más disgustado es el ministro Víctor Torres, ... principal valedor de la idea. Aunque el país entero está desolado, roto en sus cuatro puntos cardinales ante el revés propinado a nuestro amado líder.

El ganador del Nobel se conocerá el 10 de octubre. Este año hay 338 candidatos al galardón nórdico, entre los que –me temo- no estará nuestro atribulado caudillo. Por suerte y para evitar comparaciones, la lista de candidatos al Nobel no es pública y, además, el plazo de propuestas se cerró el pasado enero. Sirva como consuelo que esta edición no era la buena, pues concurren 244 personas y 94 organizaciones. Vamos, mucha morralla, teniendo en cuenta el nivel de nuestro adalid monclovita. (No obstante, los curiosos podrán salir de dudas sobre los competidores dentro de 50 años, que es cuando se publica el listado de candidatos).

Algo me inquieta, y es por qué el Nobel se nos resiste tanto. Desde 1901, de los 976 galardonados, solo ocho fueron de aquí: dos de Medicina y seis de Literatura, y ninguno de la Paz. Así que no queda más remedio que proponer para el Nobel al 'Jotas', exetarra, un dechado de virtudes pacifistas que ahora, es decir, cuando no va de crucero por el Mediterráneo, imparte clases en un instituto de Tudela. ¡Qué suertudos son algunos alumnos, leñe!

Sí, ya son legión las voces cualificadas que sostienen que, vista su honorable trayectoria, el 'Jotas' (Osés Carrasco de apellido) es nuestra mejor opción; y si no para ésta, para la siguiente edición. Méritos reúne sobrados y valía no le falta. Su pasado en ETA ya sería aval bastante para tamaña candidatura. Su amplio historial de proezas 'kale borroka' y sus condenas por integrarse en el aparato logístico terrorista, adquieren ahora nuevo brillo y, desde luego, vigorizan su candidatura al Nobel. Postulación reforzada al formar tándem con la exalcaldesa Colau y a la exniña Greta, formando así equipo impagable de paladines que, junto a otros abnegados activistas, van a salvar a la Humanidad de sus muchos errores.

Cómo no, el 'Jotas', iba en la flotilla de flautas, quiero decir, de Gaza, acompañado de otras lumbreras y exconvictos, entre los que no podía faltar la terrorista confesa, Itziar Moreno, 'Hodei', hoy en libertad provisional y con dos causas pendientes en la Audiencia Nacional, criatura vilmente condenada a 15 años de prisión por la 'fachosfera' judicial francesa; total, por una travesura, por intento de homicidio de cuatro gendarmes al dispararles para huir de un control policial. Estas y otras lindezas pacifistas jalonan su angelical currículo. Ella, rodeada de otros colegas y patriotas abertzales igualmente candorosos, nos pondrán a todos del lado correcto de la historia.

En fin, aquel 'dime con quién andas y te diré quién eres', tan arraigado en el refranero español, estaba y está muy equivocado. No es más que otro bulo 'fachosférico', claro.