Discurso tras discurso, muchas palabras y casi todas vacías. Brindis al sol que no embridan ni resuelven los problemas.

José Ángel Marín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:39

El mundo es paradójico. Empezando por el ser humano que sueña con el infinito, aunque él es finito. 'Sapiens' anhela ideales, libertades varias, pero está ... sujeto a necesidades y pasiones, algunas de ellas muy tristes; y con ellas no me refiero solo a las utopías colectivistas, sino a las emociones que merman nuestro potencial, que nos limitan y son rémora, como el resentimiento, el miedo, la ansiedad o la ira. Pasiones tristes de las que algunos se aprovechan y dan pábulo a atajos autoritarios. Por eso a lo largo de la historia siempre hubo líderes perturbados guiando los destinos de grupos humanos, imperios o, más recientemente, de las naciones. Dirigentes que patrimonializan el poder y sus instituciones, considerándose una casta de intocables.

