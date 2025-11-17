Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un agente de Policía Local regula el tráfico en la Puerta Barrera de la capital jienense, en una imagen de archivo. A. C.
En ningún otro país de Europa, ni del mundo, se exige semejante cachirulo rastreador.

José Ángel Marín

Jaén

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:40

Se acerca la fecha, el grandioso día en que una vez más los españoles vamos a ser pioneros. Bueno, seamos precisos, nos van a obligar ... a ser los primeros en llevar en el coche un cachivache más. Esta vez el postizo es una baliza que costará unos 50 pavos por vehículo. La baliza V16, que ese nombre han puesto al chisme, va a desbancar a los triángulos de señalización que ahora llevamos en el carro. El nuevo chirimbolo será obligatorio en España para 32 millones de vehículos. Todo un chorro de financiación extra para el Estado. Un 'negociete' que –para empezar- va de 900 a 1.600 millones de euros del ala.

