Nuestra Señora de las Cataratas

Niágara, dirigida por Henry Hathaway y con una cegadora Marilyn Monroe como femme fatale. Estas cataratas se incorporaron al mapa íntimo que uno ha ido llenando de cruces desde pequeño

José Abad

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:15

Sin duda, ha debido sucederle a otros, no sólo a mí: el cine me descubrió la existencia de las cataratas del Niágara. Si habían aparecido ... en alguna remota lección de Geografía, en la escuela, no hicieron mella en mi recuerdo; en cambio, tras ver esa película titulada sucintamente Niágara, dirigida por Henry Hathaway y con una cegadora Marilyn Monroe como femme fatale, estas cataratas se incorporaron al mapa íntimo que uno ha ido llenando de cruces desde pequeño. Otras películas trajeron luego otros escorzos de este paisaje único, pero ninguna hizo sombra al film de 1953. No descarto que a Joyce Carol Oates le sucediera otro tanto; es decir, que la película le señalara en qué dirección mirar, sobre todo, dado el interés de esta autora por Marilyn Monroe, a quien convirtió en una figura trágica en Blonde (2000), pero además por un par de similitudes argumentales entre su novela Niágara (Lumen) y el film, que cuesta creer casuales. En la novela, al igual que en la película, hay un tipo obsesionado con las cataratas que se levanta de madrugada para ir a verlas, y hay una pareja de luna de miel, que verá trastocados sus planes de descanso.

