El pontífice y el ateo

En mayo de 2023, a Javier Cercas le hicieron una propuesta tan inesperada como extravagante. Estando en el Salón del Libro de Turín, Lorenzo Fazzini, ... director de la Librería Editrice Vaticana (LEV) -la editorial de la Santa Sede-, quiso hablar con él; Fazzini venía en representación del Vaticano: el papa Francisco se disponía a realizar un viaje a Mongolia y estaban interesados en contratar sus servicios: «habían pensado en mí –escribe Cercas– para que escribiera un libro sobre el viaje, sobre el papa, sobre la Iglesia, sobre el Vaticano, sobre lo que yo quisiera». La sorpresa del escritor fue mayúscula pues 'la parte contratante' –digámoslo a la manera de Groucho Marx– tenía que saber forzosamente que él era ateo. Ningún problema al respecto; no querían una apología, sino un trabajo imparcial y su ateísmo garantizaba dicha imparcialidad. Tras un titubeo un tanto formulario, Cercas aceptó. No podía no aceptarlo: «no creo en Dios ni en la resurrección de la carne ni en la vida eterna, pero ¿significa eso que no soy católico? ¿Puede no ser católico un tipo nacido en un país rocosamente católico, engendrado en una familia rocosamente católica y educado en un colegio rocosamente católico?», se preguntaba.

El loco de Dios en el fin del mundo –Random House–, el fruto de este cúmulo de circunstancias, ha llegado a las librerías pocos días antes del fallecimiento del papa Francisco, convirtiéndose de manera accidental en un primer tributo a ese pontífice sencillo que ha supuesto una bocanada de aire fresco para la Iglesia. Fiel a la propia línea narrativa de Javier Cercas, el libro no es exactamente una crónica del viaje papal, sino la búsqueda de una razón para escribir dicha crónica. El escritor se da –nos da– una primera coartada poco convincente: Cercas decide sumarse al viaje para poder preguntarle al papa sobre la vida después de la muerte que promete el dogma, no por provocación, no; Cercas quiere llevarle esa respuesta a su madre, ferviente católica, que espera ver a su difunto marido en el más allá. Personalmente, creo que el interés real del escritor es otro: este proyecto le daba la oportunidad de conocer por dentro una institución por dos veces milenaria que ha desempeñado un papel decisivo, no siempre positivo, en la conformación de Occidente. Cercas adopta una actitud constructiva: «La literatura es un instrumento de conocimiento: sirve para comprender», escribe, antes de añadir: «Comprender no es justificar: es darse los instrumentos para no cometer los mismos errores». Conviene repetirlo, pues se olvida: la literatura permite al ser humano conocer mejor al ser humano. Como era de esperar, el escritor indaga en la dimensión política de dicho viaje: Mongolia es una pequeña democracia entre dos gigantescas autocracias –Rusia por un lado, China por otro– en donde el catolicismo tiene una presencia cuasi anecdótica; la visita a la pequeña comunidad católica mongola fue para el papa Francisco un modo de acercarse a esos dos grandes países –a China, en concreto– después de décadas de ostracismo. Sea como fuere, el análisis político no es lo más relevante del libro. Tampoco el retrato oblicuo del pontífice, que al final del viaje sigue siendo una persona inaferrable para Cercas, «con un fondo por momentos turbio», escribe. Este proyecto ha permitido al escritor conocer a la gente que mantiene en pie la Iglesia; esa gente capaz de ir hasta el confín del mundo a entregar su vida a los demás; personas que «han elegido –señala Cercas– la amistad de los enfermos y los débiles y los pobres de espíritu y los muertos de sed y los muertos de frío y los muertos de hambre, de los ancianos y los niños y las madres solteras y los humillados y los ofendidos y los postergados una y otra vez». No hace falta ser creyente para admirar la labor humanitaria, alentada por el papa Francisco, que están llevando a cabo estas personas.

