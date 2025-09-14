Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Desayuno con diamantes

José Abad

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:56

A esa edad en que una canción o una frase cualquiera puede marcarte como un hierro al rojo, un servidor de ustedes vio en televisión ... la adaptación cinematográfica de esa deliciosa nouvelle de Truman Capote titulada Desayuno en Tiffany's (publicada en España por Anagrama), con guión del dramaturgo George Axelrod y dirección de Blake Edwards. Dos cosas se me quedaron impresas de una manera indeleble: la melodía Moon River, que Audrey Hepburn canta con soñadora languidez en el alféizar de una ventana asomada a una escalera de incendios, y un comentario fugaz de esta misma actriz cuando, al recisir una carta, decide aplicarse un poco de carmín antes de abrirla: «Una carta no se puede leer sin tener los labios pintados», afirma resueltamente. Confieso haber leído la novela solo para comprobar si este brillantísimo apunte era obra de George Axelrod o de Truman Capote. Pues bien, esta portentosa línea de diálogo está en el libro… Y también están la ventana, la escalera de incendios y hasta una canción melancólica que habla de prados en el cielo, no de ríos en la luna. Así y todo, siéndole razonablemente fiel, la película es muy distinta a la novela.

Espacios grises

