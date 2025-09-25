Watergate, o el triunfo del periodismo de investigación

Robert Redford falleció el martes 16 de septiembre de 2025 a los 89 años en su casa de Provo (Utah, EE. UU.). Fue protagonista de ... películas como 'La jauría humana' (1966); 'Dos hombres y un destino' (1969); 'El gran Gatsby' (1974); 'Todos los hombres del presidente' (1976) o 'Memorias de África' (1985). También ejerció como activista. Reconocido demócrata, el presidente Barack Obama le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad en la sala Este de la Casa Blanca en noviembre de 2016.

En 'Todos los hombres del presidente' (1976), un referente del cine político, encarna al periodista Bob Woodward, quien junto a Carl Bernstein (Dustin Hoffman), destapan el Caso Watergate: un enorme trabajo periodístico que llevó a Richard Nixon a su dimisión. Dirigida por Alan J. Pakula, está basada en el libro homónimo de estos periodistas. En 2010 la película fue incluida en el Registro Nacional de Filmes de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Para Cynthia Serebrinsky de Infobae, «lo que comenzó como un robo menor en las oficinas del Partido Demócrata se transformó en la investigación periodística más poderosa del siglo XX» (7-5-2025).

«Cinco hombres, uno de los cuales afirma ser un antiguo empleado de la CIA, fueron detenidos ayer sábado a las 02.30 horas de la madrugada cuando intentaban llevar a cabo lo que las autoridades han descrito como un plan elaborado para espiar las oficinas del Comité Nacional del Partido Demócrata en Washington». Esta breve noticia fue publicada el 18 de junio de 1972 en The Washington Post. Todos los detenidos eran agentes secretos al servicio del presidente cuya misión era colocar micrófonos e intervenir los teléfonos de sus rivales demócratas para espiarlos.

Watergate es un complejo de seis edificios de Washington. En 1972, en plena campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos, cinco hombres asaltaron de madrugada su sexto piso donde se ubi-caba la sede del Comité Nacional Demócrata para espiar a sus oponentes demócratas. Todo este entramado político fue investigado por los periodistas del Washington Post Carl Bernstein y Bob Woodward. De aparente poca importancia, al final destapan un asunto sucio que implicaba a la Casa Blanca y al mismo presidente de la nación. El periódico recibió el Premio Pulitzer «por su investigación implacable y sostenida del escándalo Watergate».

Los asaltantes fueron conocidos como 'Los hombres del presidente' o los «fontaneros» porque los contrataron para evitar filtraciones. Los periodistas descubrieron que existía una conexión entre éstos y gente muy próxima a Nixon encargada de resolver algunos problemas incómodos. El presidente trataba de eludir su responsabilidad en el caso y compró silencios mediante el pago de grandes sumas de dinero. También jugó un papel relevante un informador anónimo apodado 'Garganta Profunda'. En 2005 fue identificado como William Mark Felt, subdirector del FBI durante la década de 1970. La consigna que les dio a los periodistas fue ésta: «Sigan el dinero». El 31 de mayo de 2005 la revista Vanity Fair reveló que Felt era 'Garganta Profunda'. John D. O'Connor, un abogado que actuó en nombre de Felt, publicó un artículo en el que dijo: «Soy el tipo que solían llamar Garganta Profunda». Todas las reuniones secretas entre Woodward y Felt tuvieron lugar en un garaje subterráneo en algún lugar de Rosslyn, un sitio situado al noreste del condado de Arlington (Virginia, EE UU).

El 10 de octubre de 1972 el Washington Post informó que la investigación policial había concluido y que el asalto a las oficinas del edificio Watergate formaba parte de un plan de espionaje y sabotaje orquestado para favorecer la reelección de Nixon. A pesar del escándalo, Nixon consiguió ganar las elecciones. En enero de 1973 el juicio a los asaltantes del Watergate se saldó con una amplia lista de condenas. El Tribunal Supremo ordenó al presidente Nixon entregar las cintas secretas obtenidas en las escuchas a sus rivales políticos. A partir de ese momento, Nixon perdió el apoyo de los propios miembros del Partido Republicano, que estaban dispuestos a votar a favor de iniciar un proceso de «impeachment» (destitución) del presidente.

El 8 de agosto, Richard Nixon anunciaba su dimisión con un discurso transmitido por radio y televisión desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. «Tras mis conversaciones con los miembros del Congreso y otros dirigentes, he llegado a la conclusión de que el Caso Watergate me ha privado del apoyo del Congreso que considero necesitarlo para tomar las decisiones más difíciles y cumplir con las responsabilidades de este cargo de acuerdo con los intereses de la Nación. Por consiguiente, renunciaré a la presidencia efectiva mañana al mediodía. El vicepresidente Ford prestará juramento como presidente a esa hora en esta oficina». Nixon se libró de la prisión gracias al indulto de Ford, pero cuarenta y ocho altos funcionarios fueron condenados. Su dimisión fue la única acaecida en la historia de Estados Unidos. Watergate no sólo cambió la política estadounidense sino que transformó el periodismo global.