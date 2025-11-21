Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Transición, parteaguas en la historia de España

José A. Delgado

Pedagogo

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:13

Los españoles nos desenvolvemos como ciudadanos en un régimen democrático –con sus imperfecciones como todos– pero de libertades al fin y al cabo. No obstante, ... llegar hasta aquí no fue cosa fácil: de esto hace ya cincuenta años. Son los transcurridos durante el periodo 1975-2025, o lo que es lo mismo, el año en que muere el dictador Francisco Franco y nuestros días. Felipe VI ha otorgado el Toisón de Oro al expresidente del Gobierno Felipe González, a Miguel Roca Junyent y a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Ha sido un reconocimiento a su entrega al servicio de España y por el papel jugado en la Transición, la etapa más importante de la historia de este país en el ultimo cuarto del siglo XX. En 1975 España inició un largo y difícil camino para recuperar las libertades.

