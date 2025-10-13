Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Theodor Hertz, fundador del Estado de Israel

José A. Delgado

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:11

El pasado 7 de octubre se ha cumplido un triste aniversario: dos años del ataque con misiles a Israel por la organización terrorista Hamás. Israel, ... desde entonces, ha ocupado militarmente Gaza matando a 65.000 de personas incluidas niños. Estos hechos evidencian que el sueño de Theodor Hertz sólo se ha cumplido en parte: fundó el Estado de Israel pero la paz todavía no ha llegado a este territorio.

