Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

EASP: lo que fuimos, lo que somos, lo que podríamos volver a ser

Joan Carles March

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:07

Después de 35 años trabajando en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), habiéndolo sido prácticamente todo –desde alumno hasta director en una de las ... etapas que más disfruté profesionalmente–, la reciente designación de Blanca Botello como nueva gerente de la EASP se produce tras más de siete años de deriva institucional, que han desembocado en un modelo desdibujado, sin proyecto, sin visión pública y sin alma. La esperanza es que su nombramiento suponga un giro y estoy convencido que lo puede ser. Pero no basta con cambiar nombres, sino que el cambio necesita volver a un proyecto con liderazgo académico y dejar el control como estrategia única. Lo que está en juego es mucho más que una dirección: es la esencia de una institución única y también de la salud pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  3. 3

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  4. 4 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  5. 5 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  6. 6 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  7. 7 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  8. 8

    Agreden a una pareja en Atarfe y después queman su casa
  9. 9 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino
  10. 10

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal EASP: lo que fuimos, lo que somos, lo que podríamos volver a ser