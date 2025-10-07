Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un rincón granadino

Cuesta del Perro Baja –entre Solarillo y Cuarto Real de Santo Domingo–, más conocida entre los vecinos como «Las escalerillas». Un punto urbanístico clave, ya que por sus escalones iniciamos propios y extraños la subida desde el llano ribereño del Genil –el Paseo del Salón–, a través de las faldas del Realejo, hasta la cumbre de la Alhambra

Jesús Luque Moreno

Catedrático Emérito Honorario de la Universidad de Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 23:19

Comenta

Hay en pleno Centro de Granada un singular rincón sobre el que quisiera llamar la atención de la ciudadanía en general y de los ediles ... de nuestro ayuntamiento en particular. Se trata de la oficialmente denominada Cuesta del Perro Baja –entre Solarillo y Cuarto Real de Santo Domingo–, más conocida entre los vecinos como «Las escalerillas». Un punto urbanístico clave, ya que por sus escalones iniciamos propios y extraños la subida desde el llano ribereño del Genil –el Paseo del Salón–, a través de las faldas del Realejo, hasta la cumbre de la Alhambra.

