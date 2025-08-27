La vuelta de Cines del Sur

Di un salto de alegría cuando me enteré. ¡Vuelve Cines del Sur! Y lo hace con José Sánchez-Montes al frente de la tripulación, como ... debe ser. Es una de las noticias culturales del año y así hay que reconocerlo. ¿Ven? Aún se está redactando el documento para la candidatura a la capitalidad cultural y la posibilidad de 2031 ya empieza a rendir sus frutos.

Me resultó paradójico ver las muestras de entusiasmo de algunos representantes institucionales del PP durante el anuncio de la segunda etapa de Cines del Sur. Básicamente porque fueron ellos quienes lo dejaron morir cuando llegaron a la Junta. Pero como bien está lo que bien acaba —o no, pero ésa es otra cuestión— sonriamos y felicitémonos tras las palmadas en la espalda… y pongámonos a trabajar.

Los grandes eventos culturales, y Cines del Sur es uno de ellos, necesitan de la complicidad, el apoyo y el entusiasmo de todas y todos. De instituciones y personas. Y del resto de festivales, encuentros, certámenes y jornadas varias que se celebran en nuestra provincia. Las sinergias, y eso.

Para mí, uno de los objetivos de la capitalidad cultural es que se rompan los roalillos y que la gente del cómic se 'hable' con la de la ciencia. La del cine con la de la pintura. La de la música con la de la historia. La de la magia con la de la gastronomía. La de la prosa con la del verso, incluso.

Cines del Sur, por su propia naturaleza, al traer las mejores películas filmadas en Latinoamérica, África y Asia; invita a todo ello. A través del cine conocemos las historias de sus protagonistas, pero también descubriremos la historia de sus países, esa que tantas veces nos resulta ajena y lejana. En muchos casos, seríamos incapaces siquiera de situar en un mapa los países cuyos films nos llegan a la pantalla grande durante la mágica y maravillosa semana que dura Cines del Sur. De hecho, el éxito de una plataforma como Filmin tiene mucho que ver con la filosofía de 'nuestro' festival.

Pongo 'nuestro' entre comillas para que reparen en el concepto. Igual que presumimos, vibramos y sufrimos con las victorias y las derrotas de nuestros equipos, igual que nos encanta pasear por nuestro barrio y somos felices al entrar en nuestro bar; hagamos nuestro al retornado Cines del Sur y disfrutemos y enriquezcamos su propuesta.