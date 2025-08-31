¡La vin que día!

Peor sería que nos diera igual. Venga va. Ya lo he dicho. Porque voy a escribir sobre lo cruel de que sea 1 de septiembre ... y lunes y, en estos casos, siempre hay gente que se siente ofendida. O molesta: si te lamentas de lo duro que va a ser tener que volver hoy al tajo, algún Pepillo Grillo te dirá que peor es no tener tajo al que volver.

En realidad, es una salvaguarda bastante inútil. A quien le gusta buscarle los tres pies al gato y tiene tiempo de sobra para perder, como el demonio que mata moscas con el rabo, siempre te reclamará un matiz extra, una vuelta de tuerca más, una aclaración, una ampliación y más contexto, explicaciones y justificaciones. Como si esto, en vez de ser una columna de opinión de apenas 400 palabras en el periódico del día, fuera una tesis doctoral en la que abordar el estado del mundo en su conjunto.

A lo que íbamos. Que todos los años llega el 1 de septiembre, claro. Y todos los años hay un primer lunes de septiembre. Pero que en 2025 coincidan ambas circunstancias se hace muy duro. Porque no es lo mismo que el 1 caiga en miércoles o jueves, con el fin de semana a tiro de piedra, ni que el primer lunes de mes sea ya el 3 o el 4; con lo se le tendría un buen bocado pegado.

Pequemos de 'originales': hoy es el auténtico y genuino primer día del año, no el 1 de enero. ¿A que no lo habían pensado nunca? ;-) Vayan tachando y a quien se lo oigan por quinta vez a lo largo del día, que les invite al café de media mañana o a una caña fresquita con tapa.

Lunes 1 de septiembre y ya vamos tarde, que el final del ejercicio está ahí mismo, a la vuelta de la esquina… ¡y la de objetivos que nos quedan por cumplir! ¡Foh! Espero que no les toquen demasiado la moral y que, si lo hacen, estén ustedes en modo zen o, lo que es parecido, en mood circulante: 'por un oído me entra y por otro me sale'.

Porque seguro que hoy se encontrarán con gente insensible que pretende que, a lunes 1 de septiembre, usted se ponga al día con lo que quiera que sea. Y va a ser que no, ¿verdad?