El viaje de la heroína

Hacía tiempo que no estaba tan nervioso por una presentación. Esta tarde, en ¡¡¡Tremenda!!! Librería conversaré con la polifacética actriz, cineasta y escritora cubana Claudia ... Muñiz, que viene a presentar su novela 'Rom Com', publicada por la editorial Caballo de Troya. Y tengo tantas ganas y expectación como auténtico miedito, así se lo digo.

Y es que esta novela, generacional, diferente y muy original; me ha sorprendido una barbaridad. No me la esperaba y el pasado domingo me la leí de una sentada. O de una tumbada, mejor dicho, echado en el sofá mientras, fuera, el Zaidín ardía por la calor.

De 'Rom Com' me ha gustado, en primer lugar, la cantidad de veces que he tenido que ir al móvil a consultar cosas, que había expresiones y referencias que me dejaban descolocado. Es lo que tienen las novelas generacionales escritas por esa gente joven, pero sobradamente preparada, moderna y actual. Que a los viejunos nos pillan con el pie cambiado. Y nos obligan a activarnos, espabilar, descubrir y aprender.

Me han despertado curiosidad sus referencias cinematográficas a películas como 'Antes del amanecer', que ya tiene sus añitos, pero que sigue siendo referencial en las generaciones más jóvenes. Ya tendremos ocasión de saber por qué.

Y me ha atrapado tanto como al principio me desconcertaba la forma en que 'Rom Com' está escrita, la mezcla entre español e inglés y la multiplicidad de estilos, que no redactamos lo mismo cuando mandamos un mail que cuando chateamos por guasap o escribimos en el Messenger. Ni hablamos lo mismo cuando conversamos que cuando mandamos audios.

Lydia es una cubana que reside en España y que viaja desde Nueva York a Madrid. Un viaje largo que, entre aeropuertos y aviones, la mantiene un puñado largo de horas en esos no lugares de los que nos hablaba Marc Augé, lo que la lleva a tirar de varios hilos: recuerda el infernal matrimonio del que huye, una discusión sin arreglar con su mejor amiga, a su padre y, también, a otra gente con la que podría —o no— tratar de sacar adelante una relación. O algo parecido.

En 'Rom Com' hay redes sociales y plataformas de ligoteo —¡toma viejunismo!— gente de países muy diferentes, contactos habituales y esporádicos y personas en tránsito, en perpetuo movimiento, físico y mental. Un canto a la diversidad, la juventud y la mezcla sin miedos ni prejuicios.