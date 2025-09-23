Ver 'El cautivo' sin prejuicios

Polarización cinematográfica. Muy buena para unos y un mojón para otros. Sin término medio, matices o claroscuros. Dependiendo del grupo donde se comenta la nueva ... película de Alejandro Amenábar en redes ya puedes presuponer lo que le va a parecer a una inmensa mayoría. Si es un grupo de cinéfilos clásicos, por decirlo de alguna manera; requetemal. Si se trata de un grupo más moderno; fenomenal.

Me hubiera gustado entrar al cine a ver 'El cautivo' sin saber nada de ella. Fue imposible. Desde mucho tiempo antes de su estreno, el debate sobre la posible relación homosexual de Cervantes con su captor saltó a los titulares y centró la conversación.

Algo que no me pasó con 'Sirat', sin embargo, de la que no sabía nada. Sí había oído que había gente que se salía de la sala a mitad de la proyección. Algo que, una vez vista, por fin, no alcanzo a entender. La de Oliver Laxe es una película descomunal que nos habla de un montón de cosas de lo más moderno y actual a través de una narración clásica. Una extraordinaria road movie, un emocionante neowestern crepuscular. Tiene momentos que te dejan en shock por lo que cuentan, no por cómo se cuentan: no hay nada truculento en pantalla. ¡Cómo me ha impresionado, la candidata española a los Oscar!

'El cautivo', sin embargo, no me cautivó de la misma manera, si me perdonan el chiste fácil. Se me hizo larga y los pasajes en que se muestra en imágenes uno de los relatos de Cervantes me sacaron de la película. Y mira que es un hallazgo eso de convertir al padre del Quijote y Sancho en un brillante narrador de historias con las que animar a sus compañeros de cautiverio. Iba a escribir cuentacuentos, pero es más que eso, que Amenábar hace un encendido canto a la imaginación.

Y están Miguel Rellán, Luis Callejo y César Sarachu como impecables secundarios. Y está la música. Y los escenarios. Y los propios protagonistas, Julio Peña como nuestro universal literato y Alessandro Borghi como Hasán Bajá; ambos estupendos.

Y sobre la supuesta polémica, ¿qué les digo? Que estamos ante una película de ficción y que Amenábar tiene todo el derecho a fabular como le dé la gana. Justo como ha hecho. Y muy bien, por cierto. Pena que otras partes de 'El cautivo' no sean igual de interesantes.