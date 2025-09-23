Ver 'El cautivo' sin prejuicios
Jesús Lens
Martes, 23 de septiembre 2025, 23:01
Polarización cinematográfica. Muy buena para unos y un mojón para otros. Sin término medio, matices o claroscuros. Dependiendo del grupo donde se comenta la nueva ... película de Alejandro Amenábar en redes ya puedes presuponer lo que le va a parecer a una inmensa mayoría. Si es un grupo de cinéfilos clásicos, por decirlo de alguna manera; requetemal. Si se trata de un grupo más moderno; fenomenal.
Me hubiera gustado entrar al cine a ver 'El cautivo' sin saber nada de ella. Fue imposible. Desde mucho tiempo antes de su estreno, el debate sobre la posible relación homosexual de Cervantes con su captor saltó a los titulares y centró la conversación.
Algo que no me pasó con 'Sirat', sin embargo, de la que no sabía nada. Sí había oído que había gente que se salía de la sala a mitad de la proyección. Algo que, una vez vista, por fin, no alcanzo a entender. La de Oliver Laxe es una película descomunal que nos habla de un montón de cosas de lo más moderno y actual a través de una narración clásica. Una extraordinaria road movie, un emocionante neowestern crepuscular. Tiene momentos que te dejan en shock por lo que cuentan, no por cómo se cuentan: no hay nada truculento en pantalla. ¡Cómo me ha impresionado, la candidata española a los Oscar!
'El cautivo', sin embargo, no me cautivó de la misma manera, si me perdonan el chiste fácil. Se me hizo larga y los pasajes en que se muestra en imágenes uno de los relatos de Cervantes me sacaron de la película. Y mira que es un hallazgo eso de convertir al padre del Quijote y Sancho en un brillante narrador de historias con las que animar a sus compañeros de cautiverio. Iba a escribir cuentacuentos, pero es más que eso, que Amenábar hace un encendido canto a la imaginación.
Y están Miguel Rellán, Luis Callejo y César Sarachu como impecables secundarios. Y está la música. Y los escenarios. Y los propios protagonistas, Julio Peña como nuestro universal literato y Alessandro Borghi como Hasán Bajá; ambos estupendos.
Y sobre la supuesta polémica, ¿qué les digo? Que estamos ante una película de ficción y que Amenábar tiene todo el derecho a fabular como le dé la gana. Justo como ha hecho. Y muy bien, por cierto. Pena que otras partes de 'El cautivo' no sean igual de interesantes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.