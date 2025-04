Vaticanismo exprés

Ya no soy experto en aranceles. Ahora soy licenciado en vaticanismo. Es un meme, con el señor mayor de la barba blanca y la taza ... en la mano, pero como ocurre con el buen humor, es más verdad que la misma 'vin'. ¡La de vaticanistas que están saliendo en las últimas horas! De hecho, llevan proliferando, como las setas en otoño, desde el lunes a primera hora de la mañana.

En San Jordi, hoy, el 'best seller' va a ser el libro de Javier Cercas, por supuesto. 'El loco de Dios en el fin del mundo' es una novela de ficción en la que su autor «logra enlazar sus obsesiones íntimas con una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad actual: el papel en la vida humana de lo espiritual y lo trascendente, el lugar en ella de la religión y el ansia de inmortalidad».

Que esté escrito por alguien que comienza la narración «soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso» le da un valor especial. O, al menos, singular. Les confieso que no me interesaba en absoluto el libro de Cercas y, de repente, no puedo vivir sin leerlo. Cuando lo espiritual se hace tan mundano y terrenal, y ahora hablo del cónclave, una subespecialidad del vaticanismo; pasan cosas extrañas en nuestra vida.

Y con eso entramos en lo puramente cinematográfico, aunque estemos en el Día del Libro, que la película 'El cónclave' tiene que estar siendo un pelotazo en Filmin. Aunque, en realidad, no nos alejamos tanto de lo literario, que la película de Edward Berger está basada en una novela del popular Robert Harris, uno de esos autores cuya relación con el cine es de lo más afortunada. De sus libros han salido películas tan interesantes como 'El oficial y el espía', de Roman Polanski. ¿Lo petará, también, una novela antigua, del año 2016, pero que más de actualidad no puede estar?

Y nos queda que el vicepresidente norteamericano J. D. Vance visitara al Papa horas antes de sufrir un ictus, y que lo hiciera vistiendo una corbata amarilla. Es una de esas fatalidades que también se convierten en carne de meme, de lo más irreverente, entre la parca y la guadaña. Descanse en paz, el Papa Francisco.