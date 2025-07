Triángulo mágico andaluz

Como uno es uno y sus contradicciones, el mismo día en que publicaba una columna declarándome en huelga de actualidad, este periódico traía tanta información ... mollar que me está durando todo el fin de semana. Temas interesantes y de actualidad que me salvarán una semana entera de columnas.

Empecemos por la tasa turística. ¿Se acuerdan de cómo se pusieron todos, todísimos cuando Paco Cuenca se mostró favorable a su implantación? La del pulpo le cayó. Pero no se calló. Ni le callaron. Ahora, sin embargo, tres días después de que los alcaldes y la alcaldesa de Sevilla, Málaga y Granada la defendieran rotundamente y sin ambages, no veo que nadie del sector de la hostelería, antaño tan beligerante con el tema, haya dicho esta boca es mía.

Lo mismo es que la calor les tiene acogotados, pero ya han bajado las temperaturas y siguen sin decir ni pío. Aunque sea por disimular, por hacer el papelón, podrían sacar una escueta nota pidiendo su tajada del invento, ya que parecen haber pasado por el aro, una vez que los alcaldes del PP hacen suya una petición que, hasta hace casi nada, se consideraba poco menos que confiscatorio-bolivariana, comunista, injusta y letal para el sector en Granada.

Más allá de las peticiones y planes concretos expuestos por cada uno de los regidores, me quedo con la frase del malagueño Francisco de la Torre: «Debemos tener claro que lo que es bueno para una ciudad, lo es para las otras dos». De ahí lo del ambicioso triángulo defendido por Marifrán Carazo para liderar el sur de Europa y la oportunidad de atraer talento técnico-científico, creativo, cultural y artístico a Andalucía.

Mientras escribo esto, caigo en la cuenta de que hace mucho, pero que mucho tiempo, que no voy a Málaga ni a Sevilla. He ido más a Madrid y a Barcelona estos años. Y seguro que en ambas ciudades andaluzas ha habido propuestas de lo más interesante que justificaran pegarse un salto y, de paso, darse una vueltecilla por su calles y plazas, bares y tabernas. ¿Soy yo, que estoy dejado, o quizá también falte una cierta conexión informativa de ida y vuelta? A eso deberíamos darle una vuelta. Se me acaba el espacio y no he hablado de Moreno y la IA, del acelerador, de los accidentes de tráfico, ni de… ¿ven como venía completico el IDEAL del viernes?