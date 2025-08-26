Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trenes de puntualidad prusiana

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Martes, 26 de agosto 2025, 22:32

Conmocionado. Les escribo desde la ciudad polaca de Gdansk, he pasado casi cinco horas en su museo dedicado a la II Guerra Mundial y, como ... también estuve en Auschwitz, el impacto es muy brutal. Necesito digerirlo y asimilarlo para escribir de ello. Pero no tardaré mucho, que el año pasado les dije lo mismo sobre el Mar de Aral a mi vuelta de Uzbekistán y nunca lo hice. Porque es volver a casa y las cosas del día a día nos atrapan y nos entretienen más de la cuenta.

