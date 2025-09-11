Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

A tiro sucio

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:47

Un ferviente seguidor de Trump asesinado mientras hablaba en una universidad de Utah y, aquí al lado, en Prado Negro, un vecino muerto; asesinado a ... tiros por un individuo con licencia de armas. Afortunadamente, no se puede comparar una sociedad como la yanqui y su 'cultura' armamentística con la española. Ni las razones de un crimen tienen nada que ver con las del otro; ambos execrables y condenables. Pero resulta tan doloroso asomarse a la actualidad local y a la internacional, ambas teñidas de sangre, que yo qué sé.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  3. 3

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  4. 4

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  5. 5 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  6. 6

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  7. 7

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla
  8. 8

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  9. 9

    «Volver a Granada siempre es especial, pero vengo a ganar porque lo necesitamos»
  10. 10

    El Granada recupera a sus internacionales para el partido contra el Leganés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal A tiro sucio