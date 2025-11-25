El terror más cercano

Los hay que son depredadores al acecho. A los maltratadores, me refiero. Leer el IDEAL de ayer, con la información de Pilar García-Trevijano sobre ... una víctima de violencia de género y los fallos en las pulseras antimaltrato, era terrible. E indignante. ¡Vaya tela, con los fallos puntuales en una tecnología que viene dando problemas desde el cambio de contrata con el proveedor de servicios, por usar la terminología burocrática al uso! Un tema del que escribimos hace ya tiempo y que dista de estar solucionado, pendientes de una auditoría anunciada por la ministra del ramo y que todavía no se ha ejecutado.

Ayer fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, algo que dista mucho de estar cerca de conseguirse, por desgracia.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, se mostró muy contundente con la cuestión de los fallos en las pulseras antimaltrato, exigiendo al Gobierno trasparencia y garantías para las mujeres en riesgo. «Explicaciones claras y medidas contundentes que garanticen la protección de las víctimas», pedía ayer. «El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado, ni silenciar este debate ni tolerar que cualquier fallo técnico comprometa y ponga en riesgo la seguridad y la integridad física de unas mujeres que se encuentran protegidas por medidas judiciales», señaló en nota de prensa.

Contrasta esa beligerancia con una actitud mucho menos combativa y expeditiva a la hora de afrontar el bochornoso caso del subinspector de la Policía Local acusado por maltrato y recientemente condenado a dos años años y ocho meses de prisión precisamente por maltrato en el ámbito familiar, un caso que viene coleando desde 2017. El agente ha sido declarado culpable de un delito de violencia física y psíquica habitual y otro de menoscabo psíquico contra la que fue su pareja sentimental. ¡Y lo habían nombrado jefe de estudios de la propia Policía Local!

En este caso se da el añadido de que la víctima del maltrato ha visto empeorada su situación por las continuas violaciones del Viogén, el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género. Otro caso en el que se investiga no sólo a su expareja, sino a varios agentes más de la Policía Local y que hace solo tres días ha visto cómo volvía a haber supuestas intrusiones en el sistema, lo que puede suponer que se amplíe el número de investigados. Qué edificante y tranquilizador todo ello.