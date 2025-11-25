Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El terror más cercano

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

Los hay que son depredadores al acecho. A los maltratadores, me refiero. Leer el IDEAL de ayer, con la información de Pilar García-Trevijano sobre ... una víctima de violencia de género y los fallos en las pulseras antimaltrato, era terrible. E indignante. ¡Vaya tela, con los fallos puntuales en una tecnología que viene dando problemas desde el cambio de contrata con el proveedor de servicios, por usar la terminología burocrática al uso! Un tema del que escribimos hace ya tiempo y que dista de estar solucionado, pendientes de una auditoría anunciada por la ministra del ramo y que todavía no se ha ejecutado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  4. 4 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  5. 5 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  6. 6 Un accidente con varios heridos, entre ellos menores, dificulta el tránsito en la GR-30 a la altura de Ogíjares
  7. 7 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  8. 8 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10 La Aemet señala el día en el que volverán las lluvias y la nieve a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El terror más cercano