Tek Par Graná y folios a porrillo

Estoy convencido de que hay una relación directa —y misteriosa— entre el anuncio del 'nuevo' Granada Tech Park y la línea defensiva de Ábalos diciendo ... que los famosos folios de sus audios no hacían referencia a billetes contantes y sonantes, sino a papeles para imprimir.

Fíjense qué diferencia. Mientras el PP de Moreno Bonilla lo apuesta todo al inglés, agrupando los parques científicos y tecnológicos de Andalucía bajo la marca global Tech Park para darles proyección internacional, el otrora todopoderoso ministro de Pedro Sánchez se declara más analógico que digital y confiesa que es un enfermizo adicto al papel. Que su vocación frustrada es la de archivero o documentalista –¿será por eso que su hombre de confianza lo grababa todo, aunque éste sí, en digital?– y que un folio no es más que eso: un folio. Unos tan 'modelnos' y otros tan carcas.

Mi duda con lo de Tech Park es la pronunciación. ¿Qué dirá usted? ¿Tek o Tetch? Lo de Park lo tengo más claro: lo dejaremos en Par y a volar.

Y otra duda: como este 'fucking' cambio de nombre busca la proyección internacional de la marca, ¿qué hacemos con 'Granada'? Porque hablar del 'Tek Par Graná' es una mezcla entre lo moderno y lo castizo que yo no sé si lo van a entender al otro lado del Támesis. O del Thames, si nos ponemos puristas.

Tanta modernidad me desarma. Dice mi querido Luis González, gerente de la Fundación PTS, que 'Parque Tecnológico de la Salud' seguirá apareciendo como subtítulo. ¡Mira, cómo en las pelis de Netflix! A ver qué tal se nos da, también, hablar de la 'Tek Par Graná Foundeishon'…

Lo sé, lo sé. Hay temas mucho más importantes. Por ejemplo, el de la disquisición acerca del verdadero sentido de los folios de Ábalos, ese fiestero presuntamente corrupto. Pero tiene su gracia este salto a la modernidad idiomática que nos propone el PP, encorajinándonos a sacarnos el B2 en inglés, mejor antes que después.