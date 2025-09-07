Solo lo de siempre

En la revista de Historia de National Geographic dedicada a la Alhambra que les recomendaba comprar ayer, el Ayuntamiento ha puesto una página de publicidad ... protagonizada por la llave que simboliza la candidatura a la capitalidad cultural de 2031 y un QR que te lleva a la web de la Granada Card, también conocida como Bono Turístico. Y al final, unas breves páginas con información práctica sobre la visita al monumento nazarí y a otros espacios aledaños como la Fundación Rodríguez-Acosta, la Casa Museo Manuel de Falla, el museo de Bellas Artes y el de la propia Alhambra y la ruta de la Dobla de Oro. ¿Hay cifras oficiales sobre visitantes a estos lugares?

Me lo pregunto porque charlando con Mario Titos al calor de unas cervezas Alhambra muy frías, me decía que la inmensa mayoría de su clientela —es dueño de una agencia de viajes— sólo visita «lo que todos sabemos. El imán principal son la Alhambra y el Generalife. Luego, las vistas y experiencias de Albaicín y Sacromonte, las tapas, las compras y el entorno de la Catedral». Y una reflexión final lapidaria, pero muy esclarecedora: «sigue demasiado lejos del turista buena parte de los recursos que tenemos».

Eso va íntimamente unido a la pobre tasa de pernoctación del turismo en Granada capital, tema de la mayor importancia y auténtico reto para los responsables del negociado en cuestión. Seguir vendiendo por ahí fuera la Alhambra está muy bien y especiales como el de National Geographic son una pasada, efectivamente. La cosa es cómo conseguir que ese imán del que hablaba Mario no se agote en sí mismo y tenga fuerza expansiva, multiplicando el efecto de la 'experiencia Alhambra'. ¡Y nos queda volver sobre la tasa turística!