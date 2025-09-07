Solo lo de siempre

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jesús Lens

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:09

En la revista de Historia de National Geographic dedicada a la Alhambra que les recomendaba comprar ayer, el Ayuntamiento ha puesto una página de publicidad ... protagonizada por la llave que simboliza la candidatura a la capitalidad cultural de 2031 y un QR que te lleva a la web de la Granada Card, también conocida como Bono Turístico. Y al final, unas breves páginas con información práctica sobre la visita al monumento nazarí y a otros espacios aledaños como la Fundación Rodríguez-Acosta, la Casa Museo Manuel de Falla, el museo de Bellas Artes y el de la propia Alhambra y la ruta de la Dobla de Oro. ¿Hay cifras oficiales sobre visitantes a estos lugares?

