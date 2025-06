No tan Santos

Antes de que Santos Cerdán dimitiera, el CIS había lanzado su particular bomba demoscópica: tras el affaire Leire Díez, la intención de voto hacia el ... PSOE se había multiplicado hasta niveles inauditos. Increíbles, en todos los sentidos. ¡Hasta 7 puntos por encima del PP! Teniendo en cuenta que en mayo sólo era de 2,7 puntos, la cosa tiene bemoles. Imagino que si el organismo dirigido por Tezanos hiciera una nueva encuesta una vez escuchada la alocución de Pedro Sánchez, el PSOE subiría otros 5 o 7 puntos más. Según el CIS, obviamente. Siempre según el CIS. ¿Será por subir?

Con su rostro pétreo y coriáceo, el presidente del Gobierno se plantó delante de los periodistas para reiterar una serie de mantras de los que no se movió un ápice: amargura y decepción, disculpas y perdón, contricción y arrepentimiento y otros conceptos de honda raigambre judeocristiana. Pero de dimisión y convocatoria de elecciones, nada de nada. Y el ventilador, claro. Que la corrupción es como la Lotería de Navidad, siempre muy repartida.

Debe ser duro que los dos últimos secretarios de organización del partido del que eres secretario general y que controlas con mano de hierro después del 'Susanacidio' hayan sido acusados de corrupción. Y pillados in fraganti con sus audios, sus componendas y sus cosas. ¡Quién lo iba a pensar! Pero cuando conoces el currículo de Koldo García, el hombre para todo de José Luis Ábalos, tampoco te parece tan extraño. O será que he leído demasiada novela negra y todo y todos me parecen sospechosos. Sobre todo quienes pasan de ser portero de discoteca y escolta con dos acusaciones por agresión a asesor del ministro de Fomento. Hay deportistas precoces con carreras menos meteóricas.

Dice Sánchez que seguirá en la Moncloa hasta 2027. ¿Acaso no se fía de su Tezanos de guardia? Con los datos del CIS, debería aprovechar ese subidón en intención de voto para convocarnos a las urnas. No tendría problema alguno en arrasar y conseguir una mayoría más holgada, visto lo visto.

Por cierto, habrá que seguir la trama granadina del caso Koldo, lo del directivo de Acciona y sus dos 'cuñaos'. El PP ya le ha pedido explicaciones al otro Pedro, Fernández en este caso. Y es que las ramificaciones de todo este asunto terminarán siendo más letales para el PSOE que la plaga que arrasó a la humanidad en 'The Last of Us'.