Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Salud Responde tarde, mal y nunca

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:39

Comenta

Estuve tentado de pillármela. A la cita, me refiero. A la que ayer me ofrecía Salud Responde para el martes 21 de octubre a las ... 13.02 horas, dado que la siguiente ya era para el 27. ¿Y la primera en horario vespertino? El 30, lindando con la festividad de los Muertos. Y la de los Santos. Como Job y su paciencia. Estuve por pillarme esa cita, a nueve días vista, por el puro gusto de coger número tan 'pronto': para los estándares de la salud de la comunidad andaluza, que te vea el médico antes de dos semanas es un hito. No me pasa nada concreto, en verdad, pero fijo que para entonces incubo algo. Y si no, siempre podría hablar de mis achaques, que a los 55, goteras tengo a punta pala. El caso era pillar. Sí, sí. Estoy ironizando. No me acusen de hacer mal uso de nuestra sanidad pública, por favor. Que siempre hay gente con la escopeta cargada… metafóricamente hablando, de nuevo; que hay que explicarlo todo. Que la sanidad andaluza va de mal en peor se acredita sólo con tratar de sacar una cita en el centro de salud de tu barrio. El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla nos podrá tratar de convencer con datos, cifras, porcentajes, tablas, columnas y comparativas varias. Pero el hecho es que, si te pones malo, no hay forma de que el médico te vea antes de que te hayas curado por tus propios medios o de que pases por el área de Urgencias. Que lógicamente están colapsadas. Eso, o te sacas el 'joío' seguro privado, claro. Mientras, el Partido Popular andaluz sigue alardeando de sus bajadas de impuestos cada vez que puede. Lo de los gimnasios y el veterinario solo es el chocolate del loro con el que distraer la atención de lo realmente importante: la 'bajada masiva de impuestos' que tanto ha beneficiado a las rentas y patrimonios más altos de la sociedad; los que marcan la diferencia de verdad, siguiendo el (mal) ejemplo de la ciudad de Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  2. 2 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  3. 3 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  4. 4

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  5. 5 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  6. 6

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  7. 7 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  8. 8 La fundación Herogra proyecta un gran hospital oncológico en el PTS
  9. 9 Importante aviso de un famoso cardiólogo andaluz: «El 90% usa mal el aceite de oliva»
  10. 10 Rescatan una furgoneta que se ha parado al borde de un precipicio en Gorafe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Salud Responde tarde, mal y nunca