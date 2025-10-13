Salud Responde tarde, mal y nunca

Comenta Compartir

Estuve tentado de pillármela. A la cita, me refiero. A la que ayer me ofrecía Salud Responde para el martes 21 de octubre a las ... 13.02 horas, dado que la siguiente ya era para el 27. ¿Y la primera en horario vespertino? El 30, lindando con la festividad de los Muertos. Y la de los Santos. Como Job y su paciencia. Estuve por pillarme esa cita, a nueve días vista, por el puro gusto de coger número tan 'pronto': para los estándares de la salud de la comunidad andaluza, que te vea el médico antes de dos semanas es un hito. No me pasa nada concreto, en verdad, pero fijo que para entonces incubo algo. Y si no, siempre podría hablar de mis achaques, que a los 55, goteras tengo a punta pala. El caso era pillar. Sí, sí. Estoy ironizando. No me acusen de hacer mal uso de nuestra sanidad pública, por favor. Que siempre hay gente con la escopeta cargada… metafóricamente hablando, de nuevo; que hay que explicarlo todo. Que la sanidad andaluza va de mal en peor se acredita sólo con tratar de sacar una cita en el centro de salud de tu barrio. El gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla nos podrá tratar de convencer con datos, cifras, porcentajes, tablas, columnas y comparativas varias. Pero el hecho es que, si te pones malo, no hay forma de que el médico te vea antes de que te hayas curado por tus propios medios o de que pases por el área de Urgencias. Que lógicamente están colapsadas. Eso, o te sacas el 'joío' seguro privado, claro. Mientras, el Partido Popular andaluz sigue alardeando de sus bajadas de impuestos cada vez que puede. Lo de los gimnasios y el veterinario solo es el chocolate del loro con el que distraer la atención de lo realmente importante: la 'bajada masiva de impuestos' que tanto ha beneficiado a las rentas y patrimonios más altos de la sociedad; los que marcan la diferencia de verdad, siguiendo el (mal) ejemplo de la ciudad de Madrid.

