No salir de la cama

No volver a levantarme de la cama. No por morirme, ojo. Ni por quedar físicamente impedido. No volver a salir de la cama por quedarme ... allí a vivir. Es uno de mis terrores íntimos, una de las amenazas contra mi salud mental que históricamente pende sobre mi cabeza. Una de mis pesadillas diurnas, al despertar. Se me ha hecho terriblemente presente ese miedo leyendo un cómic «sobre estados alterados de conciencia», como lo definió ayer por la tarde Javier Gallego, su guionista, en rueda de prensa virtual. Sin embargo… ¡ojo a la paradoja! Y es que una novela gráfica titulada 'La plaga', recién publicada por Reservoir Books, es toda una invitación a vivir. Pedro lleva una existencia metódica y monótona centrada en su trabajo como arquitecto y apartada del mundo. Un día encuentra una plaga de gusanos en su despensa y comienza el caos. Ése sería el resumen argumental de un cómic portentoso de los hermanos Javier 'Carne Cruda' Gallego y su hermano, el artista, pintor y dibujante Juan Gallego. Un cómic que le llevó siete meses escribir a Javier y siete años dibujar a Juan. Una obra de arte total que toca temas de absoluta actualidad, desde la soledad, el aislamiento y los problemas de salud mental a las redes de apoyo, familiar y social, que debemos tejer y cuidar. Así contado, puede parecer una historia aterradora. No lo es. Como dijeron sus autores, se trata de una invitación a la vida, a salir ahí fuera y dejar que la realidad te impregne, te manche y te ensucie. A no dejar pasar oportunidades por miedo o cobardía. «¡Atrévete a vivir!», parecen gritarnos Javier y Juan a través de su protagonista. Todos tenemos nuestras manías, más o menos obsesivas. Nuestros miedos y 'paranoias'. En 'La plaga', como ocurre con la mejor ficción, en los gestos de los personajes nos reconocemos todos y cada uno de los lectores, aunque sus 'idas de olla' sean diferentes a las nuestras. Por ejemplo, lo de la cama que les decía al principio. En el cómic, quedarse en la cama mola, como tendrán ocasión de ver cuando lo lean. Y no por lo que están pensando, pillines. En mi cabeza, sin embargo… Y así todo. El orden, la limpieza, la pulcritud, la puntualidad, el control, etcétera. Y el otro. O la otra. La figura del doble, ese reverso tenebroso que todos llevamos dentro. Nuestro lado oscuro.

Salud mental