Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Restos de otra civilización

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:52

Gustar. Qué concepto tan complejo y equívoco. ¿Me ha gustado la exposición del Centro José Guerrero? Me ha hecho pensar y recomendarla. Me ha hecho ... hacerle fotos. Me ha hecho escribir estas líneas y, lo más importante, me ha hecho ver las vallas publicitarias con otros ojos. ¿Pero gustarme? ¿Qué quiere decir, 'gustar'? ¿Colgaría una de las grandes fotografías de Eduardo Nave en el salón de mi casa? ¿A eso se reduce el concepto de 'gustar'?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  2. 2 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  3. 3

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  4. 4 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  5. 5

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  6. 6

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  7. 7

    Comienzan las obras para convertir el convento de las Vistillas en templo budista
  8. 8 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  9. 9

    El asesinato de dos guardias civiles que llenó de rabia Granada
  10. 10

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Restos de otra civilización