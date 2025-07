Lo reclamaba Pedro Mercado, el rector de la UGR: respeto al estudiantado y a las familias que han visto frustrado, de golpe y porrazo, su ... plan para estudiar unos grados que se daban por aprobados y que, sin embargo, los ya famosos informes negativos de la igualmente famosa Accua, tiraron por tierra.

Ya hemos contado que todo esto ha pillado con el pie cambiado a los representantes del PP, que no han sabido cómo reaccionar, en la práctica, más allá de los lamentos y los aspavientos. El PSOE ha aprovechado para denunciar una campaña de la Junta de Andalucía para privatizar la enseñanza universitaria , dado que el grado en IA rechazado para la UGR —o algo muy parecido— se puede estudiar en Málaga previo paso por taquilla. Ahí fue cuando salió Moreno Bonilla en plan John Wayne: 'dejadme solo'. Decir que si se da la razón a la UGR en el recurso presentado contra el informe, «no habría problema en comenzar las clases en septiembre» es poco menos que una baladronada. ¿Cuánto calcula el presidente de la Junta que tardará la Comisión de Reclamaciones del Consejo de Universidades, que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en resolver el tema? ¡Que todo esto está ocurriendo bien entrados en el mes julio, oiga! Mercado salió al quite, diciendo que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.

Es curioso cómo la tan traída y llevada Accua ha terminado por estorbar a todos. A ver si iba a ser éste uno de esos chiring… perdón, que a los chiringuitos hay que mostrarles el respeto que se merecen. Una de esas agencias que, como tantos observatorios, mesas, consorcios e inventos varios; a la hora de la verdad, o no sirven para nada o, cuando se significan, sólo valen para enredar y armar la de San Quintín. Y para dar de comer a algunos, claro. Pero esa es otra historia.