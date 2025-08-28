Realidad fugada del cine

La difusión por televisión de una película en Rusia, en abril de 2010, sirvió para que Putin tratara de acercar posturas con el jefe del ... Gobierno polaco, Donald Tusk. Se trataba de 'Katyn', del prestigioso cineasta Andrzej Wajda, cuyo padre fue asesinado en aquella terrible masacre.

Recuerdo lo que sentí cuando, por casualidad —o no—, vi aquella película, hace muchos años. Incredulidad, dolor y espanto. Y estupefacción. Mucha estupefacción. Hasta aquel momento, no tenía ni idea de lo que había ocurrido en el bosque homónimo. Desde entonces, no he dejado de tenerlo presente.

Hace unos días, visitando el impresionante museo dedicado a la II Guerra Mundial de Gdańsk, 'Katyn' me volvió a asaltar la memoria. No sé si conocen la historia. Les invito a ver la película de Wajda y, antes o después, a leer más en profundidad sobre todo lo que supuso aquel episodio, candente durante decenas de años: mentiras, bulos y falsas verdades interesadas. Reparación, después. Justicia y memoria histórica. Esa que sigue enervando a tanta gente en nuestra tierra.

En el mencionado museo hay material audiovisual y documental como pasar varios días en su interior, además de objetos y memorabilia variada. Le dedicamos casi cinco horas y nos fuimos con la sensación de apenas haber rascado la superficie. Parte esencial de su propuesta museística es el cine documental, precisamente, con fragmentos de películas que van desde los inicios de la I Guerra Mundial a un último montaje que nos alerta de que el mundo sigue enfrentando gravísimas amenazas. Y cada vez más, por desgracia.

Polonia, vapuleada por la historia, varias veces invadida y desmembrada, acoge a cientos de miles de refugiados de Ucrania. Y eso que sus relaciones de vecindad nunca han sido fáciles ni pacíficas. Además, está construyendo el ejército más poderoso de Europa. Si ya invierte el 4,1% de su PIB en gasto militar, su objetivo es elevar ese porcentaje al 4,7% este mismo año.

No corren buenos vientos en Europa. ¿Han visto los videos del ataque ruso a instalaciones civiles y residenciales de Kiev, que ha dejado 18 muertos, incluyendo a tres menores, y ha dañado la sede de la UE en la capital de Ucrania? En esas estamos, por mucho que el fantoche de Trump alardee de sus negociaciones de ¿paz? Estamos viviendo demasiada Historia en tiempo real. Y no se trata de cine ni de material de museo, precisamente.