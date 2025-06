Pues no me había enterado

Titular de portada. 'Pacheta llega con una sonrisa'. ¡Qué ironía! Al titular de la foto central, me refiero. Porque el gordo e importante nos avisaba ... de que 'el Gobierno sitúa en Granada el origen del apagón nacional sin aportar datos de la causa'. Raro, ¿verdad? Es lo que tiene leer la prensa atrasada.

Como los días se nos pasan a una velocidad de vértigo, en muchas ocasiones apenas tengo ocasión de dar un somero vistazo a los periódicos. Por eso aprovecho los fines de semana para ponerme al día. Ayer por ejemplo. Le eché mano al IDEAL del 15 de mayo y flipé con esta noticia: 'Decenas de españoles quedan atrapados en el fuego cruzado de dos guerrillas en Trípoli'. ¿Disculpen? ¿Trípoli? ¿Eso no era Libia? ¿Pero es que Libia sigue 'existiendo'? Tiroteos, explosiones, incendios, saqueos y varios muertos. ¡Ni flores, oigan! Es que ni flores…

Abochornado, leí la información completa y luego miré en internet. Desde mitad de mayo, cero. Una vez que la situación con nuestros compatriotas quedó solventada, Libia desaparece de los medios. Allí no ha pasado nada desde entonces. Teóricamente. Lo puse en relación con una noticia, ésta sí, de ayer mismo: '10 países invisibles para la ayuda humanitaria'. Ocho de ellos, africanos. Libia no estaba entre ellos. Camerún, Etiopía, Mozambique, Congo, Burkina Faso, Malí, Somalia y Uganda. No, no. Tranquilidad en las masas. No les pienso arruinar el domingo con hambrunas, asesinatos, conflictos civiles, sequías y demás barbaridades.

Leer prensa atrasada tiene mucho de viaje en el tiempo. El Granada aspiraba al playoff y el Covirán aún daba guerra. La información deportiva es la primera en quedarse obsoleta. También hay noticias por las que no pasa el tiempo, como la oscuridad sobre el apagón. Y titulares que primero nos sorprendían, 'La Diputación tantea la compra del Banco de España y Correos', y que apenas han tardado un mes en materializarse, felizmente. ¡Enhorabuena!