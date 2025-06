Entre lo previsible y la decepción

Espero no tener que verlas. O, al menos, no verme obligado a vivirlas. Ni experimentarlas. A las nuevas tendencias en turismo, me refiero. Advertidos quedan: ... se viene una columna añeja y viejuna que pa' qué.

Estos días, como les contaba ayer, he estado participando en Discover-Eat, el primer foro internacional que une turismo, gastronomía, identidad y desarrollo sostenible en entornos rurales que acaba de terminar en Castilla-La Mancha. Parte de las ponencias han tenido que ver con las nuevas tendencias en todo lo referente a los viajes y al turismo. Y mucho de lo que he oído que está por venir me ha despertado todas las alertas.

Alguna vez les he contado que ya no leo nada sobre las películas que quiero ver. Que me dejo guiar por el instinto y disparo a ciegas. O no tanto, que uno ya tiene un cierto bagaje como espectador y se fía del criterio de unas pocas, pero buenas y astutas personas. Hubo un tiempo en que veía las primeras fotos de los rodajes, los tráileres de las películas, las entrevistas con el equipo técnico y artístico, los reportajes con el 'así se hizo' y demás parafernalia. Luego, cuando por fin me sentaba en la butaca del cine, no es solo que ya me supiera (más o menos) todo lo que iba a pasar; es que la película raramente estaba a la altura de las expectativas generadas.

Por lo que he escuchado estos días en relación al turismo y acerca del uso de la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, los asistentes virtuales, algoritmos, 'rankings', clasificaciones, gamificación y demás la parafernalia digital e inmersiva a través de los móviles de ultimísima generación; el propio ejercicio de viajar, físicamente hablando, será lo menos importante, hasta el punto de que corre el riesgo de quedar reducido a algo incómodo, molesto, sucio y con francos riesgos de resultar tedioso, aburrido y profundamente decepcionante.

Van a ser –ya son, de hecho– tantas las vías de acceso a cualquier destino viajero sin necesidad de salir de casa que, después, al llegar al sitio, será imposible que cumpla con las expectativas generadas. Como buen viejuno nacido en los años 70, nativo analógico metido a martillazos en el entorno digital, creo en el valor de la sorpresa y el descubrimiento. De la casualidad, la suerte y el boca-oreja; por mucho que marche a contracorriente.