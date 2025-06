Presidencial y presidenciable

Comenta Compartir

Qué mal, ayer. Desde que me desperté y vi que EE.UU. había bombardeado Irán me pilló una congoja 'quepaqué'. De hecho, y perdonen que ... me ponga intensito, la cosa comenzó el sábado noche, cuando los fuegos artificiales nos sacaban «¡Ohhhhhs!» y «¡Ahhhhs!». Me encantaron, claro. Pero no dejaba de pensar que, en otros muchos sitios, las lucecitas en el cielo y los petardazos en el aire eran síntoma de muerte y destrucción.

–Pues empezamos bien, el lunes… Lo sé, lo sé, pero es que ese desconcierto del que ya les hablaba ayer se ha incrementado exponencialmente. Encima, al volver de una visita que hice por la zona Fórum… Bueno va. Lo dejo para otro momento, que menuda rarra. ¿Comentamos, mejor –o peor– la entrevista a Moreno Bonilla? Me hizo gracia que el presidente de la Junta dijera que «hay más posibilidad de que Andalucía tenga una capital cultural si hay dos opciones». ¿Se lo habrá chivado un algoritmo? ¿En qué modelo matemático se habrá inspirado para hacer tamaña aseveración? Lo extraño, según esa lógica, es que no haya al menos una candidatura por provincia. Al ser ocho, Andalucía lo hubiera tenido chupado. Sí me ha gustado que el presidente confiese que, con la cosa sanitaria, mal. O, si no mal, peor de lo que le gustaría. Tampoco es que se flagele, pero sí reconoce carencias que, sobre la marcha, anuncia que están en vía de solución. Llámenme descreído, pero lo veo chungo: poca confianza tengo en que mejore la situación en el corto, medio o largo plazo. Y está la cuestión de la vivienda. Moreno Bonilla señala que la solución a su insoportable e insostenible precio es construir 90.000 o 100.000 nuevas viviendas para que haya mucha oferta. Y que la clave para conseguirlo es reducir las trabas burocráticas que lo complican todo. Demasiado simplista. Que no haga siquiera mención a la gentrificación y vincule la proliferación de los alojamientos para uso turístico con la inquiokupación me parece entre evasivo y oportunista. Y lo de rebajar los estándares regulatorios… ¡uf! ¡Qué miedito da!

