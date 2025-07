Voy a posar en bolas

Comenta Compartir

Como no sabía sobre qué escribir esta columna, me he apuntado a posar desnudo en mitad de un olivar. Recapitulemos. Jueves. 19.45 horas y ... los deberes sin hacer. Por razones que no vienen al caso —pero que básicamente se resumen en que llevo dos semanas saliendo un día sí y otro también— no puedo con mi alma. Ayer a mediodía, por ejemplo, estuve preparando un reportaje para el Gourmet. Bebí mucho y buen vino y volví caminando al Zaidín. Según mi reloj, caían más de 35 grados de flama. Al llegar a casa me tumbé en el sofá con la intención de disfrutar una experiencia inmersiva en forma de siesta, pero nada. Demasiada calor. Demasiado vino. Y un runrún en la cabeza: «Te falta por mandar la columna». Conste en acta que tenía preparada una de antemano, por lo que pudiera pasar. Fresca y desenfadada. Pero no me parecía que fuera el momento. Ya había opinado sobre lo de ACCUA y la IA y sobre el pifostio del tren, cosechando comentarios censuradores de mis haters de guardia. ¿Qué tal hablar sobre esa gente que, si no escribes exactamente lo que ella piensa, considera que eres un vendido, sospechoso habitual de cualquier contubernio judeo-masónico? ¡Uf! Demasiada pereza. Hay tres o cuatro libros cuya lectura me gustaría comentar, pero no me encuentro con fuerzas ni ánimos. Y del esperpento del Betis de baloncesto y la posible permanencia del Covirán en ACB… mejor esperar un poco. En esas estaba cuando me llega un mail de Cervezas Alhambra animándome a participar en 'Retrato Alhambra 1925': una obra de Spencer Tunick. «Si sueñas con formar parte de algo único, histórico, que perdure en el tiempo, este es tu momento». Había tema, claramente. «Si deseas ser coprotagonista de esta obra irrepetible y recibir una edición limitada de la imagen final, inscríbete ahora y te informaremos de todos los detalles». No leí más. Pinché, di mis datos, incluido número de pie y, solo cuando ya me habían contestado 'muchas gracias, seguiremos en contacto', terminé de leer: «El evento tendrá lugar el 20 de septiembre, en un olivar de Granada. La participación implica posar desnudo». ¡Manda huevos, hasta dónde hay que llegar para entregar las columnas a tiempo!

