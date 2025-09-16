Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:18

No para mí, ojo. Para mi calle. O, más concretamente, para la parte de mi calle en que vivo. A uno de esos nuevos y ... flamantes coordinadores uniformados que van a vigilar para mejorar la convivencia entre bares y vecinos en el entorno de la calle Ganivet, me refiero. Lo digo completamente en serio, ojo. Que habrá quien piense que estoy siendo irónico o sarcástico. Pero no. Me gustó lo que dijo Gregorio García, el presidente de los hosteleros granadinos, hablando de unas medidas que son «un paso hacia adelante que representa la voluntad de trabajar por la excelencia de Granada no solo como destino turístico, sino como lugar de residencia».

Espacios grises

ideal Me pido uno