Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El pesimismo existencial

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:04

Me comprometo a no volver a hacerlo, pero como estamos empezando temporada, déjenme que les cuente lo que me pasa. Que no es muy distinto ... de lo que le pasa a otra mucha gente: el pesimismo existencial. En esta columna procuro contarles cosas de casa y/o del día a día más vulgar —en el mejor sentido de la expresión— y consuetudinario. Pero estas semanas me cuesta. Les confieso que hasta me siento ridículo. Porque miro lo que pasa por ahí fuera y… ¿a quién le importa la tasa turística, el baloncesto o una revista sobre la Alhambra cuando el mundo está como está? Por lo de Gaza y el genocidio que está perpetrando el Gobierno israelí, claro, pero no sólo. Porque lo de Ucrania sigue ahí. Y la cumbre de la semana pasada entre los presidentes de China, India, Rusia y Corea del Norte; entre otros, no hace presagiar una solución a corto o medio plazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  4. 4

    Once empresas optan a la obra de Avenida Cervantes y se evaluarán en dos semanas
  5. 5

    Jorge Pascual emerge ante la duda con Bouldini
  6. 6 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  7. 7

    Elias Valtonen y el partido de su vida
  8. 8 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  9. 9

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules
  10. 10

    Granada, cuarta provincia española con mayor índice de delitos contra el personal sanitario

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pesimismo existencial