La permanencia del tiempo

Comenta Compartir

Esta noche, a las tres serán las dos. O a las dos serán las tres. ¡Esa frase! Me flipa el poder de evocación que tiene ... jugar con el tiempo de esa forma. Muchas veces he ironizado con ello: o todo lo que hagas en esa hora fantasma se pierde como lágrimas entre las gotas de la lluvia, al no existir; o cualquier error que cometas en ese intervalo es susceptible de rectificación y reparación durante la hora extra que nos depara el calendario. Ahora, sin embargo, Pedro Sánchez ha abierto el melón de terminar con el cambio de hora en 2026. Y me encanta. Me encanta que, por fin, podamos hablar de temas solo aparentemente banales como el tiempo. Y no me refiero a danas o sequías. Había pensado escribir sobre la cuota de los autónomos que anunció el Gobierno y que, a la vista de la que le cayó, tuvo que echar para atrás. ¡Hasta Yolanda Díaz le enmendó la plana al Ministerio del ramo, tildando la propuesta de regresiva! Y es que no vean la tirria que parece tenernos el Gobierno a los autónomos, oigan, que nos ven como a una vaca a la que exprimir las ubres sin descanso, además de ser sospechosos habituales de todo tipo de irregularidades y felonías. No me extraña que tanta gente quiera ser funcionaria. O youtuber en Andorra. Pero, como les decía, si podemos hablar del tiempo, como propone Sánchez en Europa, ¿para qué hablar de los autónomos? O de las chistorras. Y es que después de tanta intensidad, se viene bien un poco de charla blanca. Que si yo prefiero el horario de verano, que si los ritmos circadianos, que si odio que a las seis ya sea de noche, que si amanece que no es poco… Y es que no todo puede, no todo debe ser Netanyahu, Hamas, Putin y Trump. También quería hablarles de las buenas sensaciones, pero malos resultados del Covirán. Sin embargo, y ya que nuestro compañero José Manuel Puertas nos dice que es posible que haya movimientos en el mercado de fichajes a corto plazo, mejor no meneallo. Eso sí: ¡qué maravilla, el público entregado a Pablo Pin el pasado domingo! Cuánta emoción a flor de piel y qué sensación de comunión y fraternidad. Si es que a nuestro equipo de baloncesto hay que quererlo siempre, en todo momento y en todo lugar. Manque pierda.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión