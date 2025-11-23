Peñazo acaba con peñazo

Pregunto: ¿es usted más del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional? Jamás se me ocurrió, cuando estudiaba Derecho, que la sociedad española acabaría polarizada entre ... las más altas instancias jurídicas de nuestro país, haciendo suyas las banderas y los colores de una u otra según su credo político.

Entre lo de la Amnistía y lo del Fiscal, de aquí a nada veo en los bazares de barrio y en el Top Manta camisetas, bufandas y tote bags con el I Love Supreme (juego de palabras con el clásico de John Coltrane) o con el 'Conde-Pumpido siempre en mi equipo'. A ver si Tezanos incluye la cuestión en el próximo CIS.

Esperaba que esta semana se rebajara el nivel de decibelios con la cuestión de Álvaro García Ortiz, pero la entrada en juego del posible recurso al Constitucional de una sentencia paradójicamente 'filtrada' el 20-N y aún no leída nos augura mucho más ruido de fondo.

Al menos, sí confío en que la turra sobre el Black Friday, el próximo viernes, aplaque el caudal informativo sobre 1975, esta especie de 'Regreso al Pasado' que no cesa ni en los medios de comunicación ni en las redes sociales sector viejuno. ¿Se filtrará el menú que comieron sus Majestades, las de ahora y las de antaño, en su almuerzo privado del otro día? Es que vivo sin vivir en mí hasta conocerlo con pelos y señales.

Por todo ello, ¡vengan esas columnas, esos posts y esos memes sobre el Black Friday, por favor, que Halloween pasó este año sin pena ni gloria! Que no falten las quejas y las protestas por las modas importadas de los Estados Unidos en particular y la cultura anglosajona en general. Y es que, donde se pongan unos buenos pantalones de franela, que se quiten esos malditos vaqueros, faltaría más. Discusiones bizantinas, sin duda. Pero al menos son modernas y contemporáneas, sin olor a naftalina.

O lo mismo podemos darle una vueltecilla a cuestiones como el precio de la vivienda y el coste de la cesta de la compra. A la situación de la sanidad y la educación y a la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias. Temas mucho más aburridos, pero que nos afectan bastante más y de los que nos tienen demasiado distraídos.