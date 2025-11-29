Patogénesis, peste y gripe

La peste porcina africana ya está en España y amenaza con dejar un quebranto económico brutal, por no hablar de los riesgos para la salud. ... Cuando aún no habíamos terminado de asimilar lo de la gripe aviar y la amenaza de confinamiento para miles de pollos, nos llega la peste. Si a eso le juntamos el protocolo contra la gripe (humana, en este caso) que nos puede forzar a volver a lucir las odiadas, aunque salvadoras mascarillas… ¡qué fin de año tan entretenido nos espera!

Precisamente el pasado martes se reunió en Librerías Picasso el Club de lectura 'La ciencia cuenta' para hablar de 'Patogénesis', de Jonathan Kennedy, el autor inglés que nos acompañó en el festival Biotopías patrocinado por Fundación Unicaja para presentar un libro apasionante que lleva como subtítulo 'Una historia del mundo en ocho plagas'.

Permítanme que recupere el titular de la brillante entrevista que le hizo nuestro compañero José Enrique Cabrero a este profesor de Política y Salud Global de la Universidad de Londres: «Hay factores que favorecen que la próxima pandemia sea inevitable». ¡Foh! Pabernos matao…

Para nuestra conversación del martes releí partes de un libro que, vuelvo a insistir, es de lo mejor de este año. En primer lugar, porque nos hace entender mucho mejor pasajes de la historia de la humanidad y cómo y por qué ocurrieron cosas como la desaparición de los neardentales o la implantación de religiones como el cristianismo o el islam o las conquistas de América. Además, Kennedy nos pone en nuestro sitio como especie: «no es exagerado decir que las bacterias han hecho el planeta habitable para la vida compleja, incluidos los humanos. Es un mundo bacteriano, y nosotros sólo estamos aquí de okupas». ¿Y qué les digo de los virus?

Es apasionante, también, el capítulo final dedicado a las plagas futuras y por venir. No les hago spoiler, pero sólo de momento, que es un tema del que tenemos que hablar. Y sí: es una amenaza.