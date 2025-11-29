Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Patogénesis, peste y gripe

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:36

La peste porcina africana ya está en España y amenaza con dejar un quebranto económico brutal, por no hablar de los riesgos para la salud. ... Cuando aún no habíamos terminado de asimilar lo de la gripe aviar y la amenaza de confinamiento para miles de pollos, nos llega la peste. Si a eso le juntamos el protocolo contra la gripe (humana, en este caso) que nos puede forzar a volver a lucir las odiadas, aunque salvadoras mascarillas… ¡qué fin de año tan entretenido nos espera!

