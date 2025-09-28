Así me siento. Como si me hubieran pegado una patada en la cabeza. Había titulado 'Sacudida neuronal', pero la compulsiva lectura de 'Patogénesis', publicado esta ... misma semana por la editorial Salamandra, me ha dejado completamente noqueado y en estado de shock. Por decirlo lisa y llanamente: me ha cambiado la percepción sobre un montón de cosas que creía saber, de las relaciones entre los Homo Sapiens y los Neardentales a la expansión del cristianismo y el islam.

Subtitulado como 'Una historia del mundo en ocho plagas', el libro de Jonathan Kennedy me ha puesto en mi lugar. No les cuento más —de momento— animándoles a que vengan esta tarde al Carmen Blanco de la Fundación Rodríguez-Acosta para escucharle en su única presentación en España. Gracias a la colaboración de Fundación Unicaja y Alsa, el festival Biotopías lo trae a Granada en exclusiva.

Cuando mi querido Gustavo Gómez y yo nos planteamos poner en marcha este festival no fui capaz de predecir lo mucho que me iba a trastornar. Y a transformar. Como lo del sábado en Librería Picasso, escuchando a Ernesto Pérez Zúñiga, quien hablaba de esta sociedad ensordecedora y ensordecida en la que no nos podemos escuchar. Ni a nosotros mismos ni a la naturaleza que nos rodea. ¿Y qué les digo de Manuel Rivas, ese maravilloso contador de historias, que hizo sonar una caracola marina en otro carmen, el de Fundación Agua Granada del Aljibe del Rey, para reclamar el final del genocidio en Palestina y de todas las guerras?

Aún nos queda Biotopías. Esta misma tarde, además de a Kennedy, tenemos a Pepe Pérez-Muelas, ese enorme viajero literario y ahora también en bicicleta. Y a la neurocientífica Rocío García Pascual para hablarnos de ese cerebro que nos hace humanos, aunque haya congéneres empecinados en demostrar lo contrario.

Pero vuelvo a 'Patogénesis', libro que es toda una cura de humildad y que, como ocurre cuando hablamos de astrofísica, nos hace ver lo pequeños, lo diminutos e insignificantes que somos los humanos, por mucho que nos creamos.