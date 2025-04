Ojito con la T

Comenta Compartir

No era tanto que me había echado la siesta cuanto que había descabezado un sueñecito después de comer. Que me cayera la babilla y que ... estuviera soñando vivamente con a saber qué aventurillas fue anecdótico. El caso es que, aturdido y sin saber dónde me encontraba exactamente –por mucho que me encontrara en el sofá de mi casa– eché mano al móvil para mirar la hora y, de paso, los wasap entrantes. Y como ya era el Día de la Liberación, entré en la web de IDEAL a ver si ya se había empezado la parte económica de la III Guerra Mundial.

Fue entonces cuando un titular me dejó sumido en el caos, la perplejidad y la incomprensión: «Moreno acusa a Sánchez y Montero de generar un debate frentista sobre las universidades». El follón que se lio en mi cabeza no vino por lo del debate frentista, que ya estoy acostumbrado a ese lenguaje tremendista y apocalíptico en nuestros políticos, aunque Moreno Bonilla sea de los menos exaltados. Pienso que por culpa de esa forma de hablar, de hecho, hemos ido asimilando la idea de que el final está cerca, de que vamos a morir todos. Para nuestros políticos, parafraseando el título de una de las grandes novelas de mi llorado Fernando Marías, el mundo se acaba todos los días. ¡Y luego quieren que nos tomemos en serio lo del kit de supervivencia! Vuelvo al follón de mi cabeza, que me he calentado. Moreno y Montero. ¿Lo pillan? Moreno acusa a Montero. ¡Recién despierto y con estos pelos! Como en el titular también iba Sánchez, resolví rápido el enigma, pero me temo lo peor a partir de ahora, cuando Moreno y Montero se espeten cosas entre sí. En Andalucía había dos señores bastante moderados en sus formas al frente del gobierno y de la oposición. Aburridos, diría la gente de lengua afilada. Con la llegada de Montero a la secretaría general del PSOE, la cosa se debería animar, por lo que Moreno & Montero, como Hernández y Fernández, van a ocupar muchos titulares y a obligarnos, de paso, a practicar una lectura más atenta y comprensiva de la prensa. ¡Qué responsabilidad para redactores y editores, no liarnos con la 't' en el momento más inoportuno! O lo mismo terminan teniendo un discurso tan parecido que, en realidad, tanto monta, monta tanto, Montero como Moreno.

