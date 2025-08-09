Un nuevo arboricidio

Es un clásico. Se anuncia la remodelación de una calle o avenida y, misteriosamente, grandes árboles con décadas de vida se ven aquejados de misteriosas ... enfermedades que 'obligan' a su tala. Y es que si los técnicos del Ayuntamiento señalan que hay riesgo de que una rama provoque un accidente… ¿cómo no cortar por lo sano, verdad?

Ayer me di una vuelta por el Zaidín, haciendo trabajo de campo. La calle Palencia; donde también fue 'necesario' talar árboles lustrosos, está festoneada de arbolitos que, tan separados ellos, no dan una maldita sombra. Eran las 11 de la mañana y ardían las calles. Unos metros más allá y en paralelo, sin embargo, tenemos ese oasis que es la Avenida Don Bosco. Estaba llena de gente, sobre todo, personas mayores con sus acompañantes, ocupando los bancos y disfrutando, allí sí, de una temperatura, si no agradable, sí muy soportable. Es un ejercicio sencillo. Hagan la prueba. Con y sin árboles. Con árboles grandes y frondosos o con arbolitos que jamás darán tanta sombra. Lo mismo eso es lo que estorba. Que la gente se junte bajo los árboles a charlar tranquilamente en vez de ir a las terrazas o a los centros comerciales. Da igual quien gobierne en plaza del Carmen: cuando se trata de hacer obras siempre aparecen los malditos informes de los técnicos que recomiendan talar árboles. Nunca explican por qué están enfermos o qué se ha hecho para tratar de curarlos. Misteriosamente, la solución es amputar. ¿Es necesario hablar del cambio climático, las olas de calor crecientes y sistemáticas y la contaminación y temperaturas extremas que sufrimos en Granada? ¡Bah! Para qué vamos a perder el tiempo.

En la mente cortoplacista de nuestras corporaciones municipales, no pasa nada por talar once árboles grandes, de los que refrescan el ambiente y bajan las temperaturas, si se sustituyen por unos cuantos arbolitos más, condenados a languidecer en mitad del asfalto por siempre jamás. Un grupo de vecinos de Cervantes se ha movilizado contra la tala de 'sus' árboles; que son los nuestros.

¡Suerte y muchas gracias!