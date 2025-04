Ahora mismo, lo que me interesa de nuestro equipo, el Covirán, es saber qué jugadores se quedarán para competir la temporada que viene en lo ... que antes era la LEB Oro y ahora no sé ni cómo llama, pero que pasado mañana conoceremos al dedillo ya que es la Liga en la que estaremos peleando y dejándonos uñas y dientes en el ejercicio baloncestístico 2025/26.

Es el tema de conversación recurrente entre los colegas desde que perdimos contra Lleida, por mucho que el lógico voluntarismo de nuestra directiva y cuerpo técnico insistiera en que, mientras hubiera opciones matemáticas, seguirían soñando con la permanencia. De esta temporada, que acabó en marzo, lo único que me interesa es que Óscar Fernández y Pablo Pin hayan sacado conclusiones y aprendizaje. Y como escribo en domingo de Resurrección, paso de hablar de la 'muerte' del equipo en ACB, de su entierro y funeral. Prefiero mirar hacia delante. Eso sí, como también soy resultadista, les confieso que me importan poco la actitud combativa de los jugadores y la apelación al 'echarle huevos' si se va encadenando derrota tras derrota hasta el descenso final. Sin actitud es imposible ganar, pero he percibido demasiada autocomplacencia con la excusa de que hemos peleado, competido hasta el final y hemos estado ahí en muchos partidos que se nos han terminado yendo por ¿mala suerte? ¿los árbitros? ¿lesiones? El deporte de alta competición va de ganar. No vale con la actitud, la brega y la lucha. La apuesta de este año del Covirán fue la de hacer un equipo aguerrido y sin estrellas. Y ha salido mal. Cierto que concurrieron circunstancias sobrevenidas que no han ayudado. Pero el profesionalismo implica saber adaptarse a cada escenario y esta temporada, insisto, todo mal. Lo he dicho muchas veces y lo mantengo: ojalá que Pablo Pin siga siendo nuestro entrenador y que, estos meses, directiva y cuerpo técnico trabajen para ahormar un equipo que genere ilusión. Seguiremos a muerte con ellos.