Qué bonitas, las hogueras de San Juan. Qué tradicionales, espectaculares y simbólicas. Y qué peligrosas, también. El lunes a media tarde veía en las redes ... sociales que la ELA de Carchuna-Calahonda anunciaba que, por razones meteorológicas, sólo encenderían la hoguera de La Perla. Después he visto que les salió bien el invento, a pesar del viento.

En otros sitios no hubo tanta suerte. En Motril, mismamente, donde «el viento obligó a apagar la hoguera, y aunque no se registraron incidentes ni heridos, sí se produjeron algunos momentos de cierto 'pánico'», contaba Laura Velasco. ¿Y han visto las imágenes de Salobreña, con las pavesas prendiendo algunas palmeras? ¿O lo de Peligros? Aunque en este caso no se tratara de una hoguera 'oficial', sino espontánea de unos chaveas que se sumaron a la celebración en un descampado y casi la lían parda. Y ardiente.

Menos mal que los bomberos de la Costa, además de preparados, estuvieron ágiles y, como se suele decir, no hubo que lamentar daños personales… más allá del susto y de algún visitante refugiado en el chiringuito. Una solución asaz ingeniosa y refrescante, por otra parte.

Ha querido la casualidad que la otra noche viera la parte de 'Tiburón' en que el alcalde de Amity Island, preocupado por el impacto en el turismo de mantener cerradas las playas por la amenaza de un gran escualo, animara a abrirlas a toda costa. Luego pasó lo que pasó.

Cuánta irresponsabilidad, empeñarse en prender las hogueras de San Juan con ese airazo. Viento y fuego no maridan bien. O, a sensu contrario y si nos ponemos en la piel del pirómano, son dos grandes aliados. Imagino que, si las autoridades decidieron seguir adelante con ellas, sería porque los bomberos dieron el OK, garantizándose que no había peligro. Aunque luego se vivieran momentos de cierto pánico. Será cosa de las experiencias inmersivas. ¿A quién no le excita disfrutar de ratillos así, pura adrenalina ígnea? Máxime si la solución es, al empezar a oler a piel de pollo chamuscada, refugiarse en el chiringo, permítanme que insista…

¿Pero –y aquí me pongo ya intensito, dogmático, afectadito y marisabidillo– qué pasa con la ejemplaridad? ¿Cómo le dices a un chavea que tenga cuidado con el fuego si, quienes deberían tener cuidado con el fuego en condiciones adversas, no tienen cuidado con el fuego? Se nos va de las manos, tanto cumplimiento de la tradición.