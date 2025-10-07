Mirar al futuro de la cocina

Excelsos cocineros de la provincia de Granada estaban entre los 20 finalistas de Maestros Culinarios. Y de los últimos ganadores, uno está en Nívar y ... otro en Algarinejo. ¡Y cuánta juventud, entre unas y otros! En el Teatro CajaGranada, además, el pasado lunes se concitó la mejor representación de la gastronomía y la hostelería granadinas, las que lucen Soles y aspiran a las Estrellas. Los restaurantes recomendados en las grandes guías gastronómicas de referencia y representantes de los grandes grupos de restauración que tanto empleo y riqueza generan en Granada.

Fue la gran cumbre de la gastronomía granadina y en cada corrillo se hablaba de producto, de futuro, creatividad y vanguardia. De raíces y tradición; también. Y de gestión. De los proyectos que unos tienen entre manos. Estuvo fino Antonio Díaz, el responsable de Sabor Granada en la Diputación, multiplicándose entre los corrillos, hablando con los unos, con los otros y con los de más allá. Y no era fácil, que no sé yo cuánta gente había allí. Pero pocas veces se tiene la oportunidad de reunir a una representación tan amplia y variada del presente y el futuro de un sector capital para la socioeconomía granadina.

Al terminar la gala de Maestros Culinarios me cogí un Alsa para ir al aeropuerto de Málaga, que tenía que llegar a San Sebastián Gastronomika, donde nuestro Paco Aguilar, de Taberna Belmonte, sentó cátedra en el II Foro de Taberneros de uno de los grandes congresos gastronómicos del mundo. Pasé por los estands de Sevilla, Jaén y Almería, tan bien representados. Y me asomé al de Burgos, una de las competidoras de Granada en la carrera por la capitalidad cultural. 'Ciudad creativa de la gastronomía Unesco' luce con orgullo en su cartelería. La gastronomía es cultura y la cultura gastronómica es cada vez más importante. Ya les hablaré el viernes en nuestro suplemento Gourmet del 'Milagro del San Juan 1565-2025' y la globalización culinaria, del mestizaje como el que propone Masae Abe, ganadora de Maestros Culinarios 2025 y que integra el producto granadino en el recetario nipón.

Hay que mirar a nuestro alrededor en cocina. Y adelante. Hacia el futuro. Más allá. Un futuro que es de regeneración, producto, terruño y máximo aprovechamiento. De cero desperdicios y sostenibilidad a tope.