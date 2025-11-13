La mesa volátil y evanescente

Pregunto: ¿con quién va usted en el contencioso de la Mesa del Aeropuerto, fracturada y rota? ¿Con el presidente de nuestra Diputación, que salió hecho ... un basilisco y la hizo saltar por los aires —maravillosa metáfora— o con el de la Diputación jienense, que tan extrañado se mostró?

Los empresarios granadinos van con Francis Rodríguez, jaleando su puesta en escena y reclamando más compromiso —económico, claro— a la Diputación de Jaén. Pero también apelan al consenso y reclaman un plan estratégico para los vuelos desde y hacia nuestro aeropuerto.

Los empresarios de Jaén, por su parte, y dado que iban a incorporarse a la tan traída y llevada Mesa, piden altura de miras —otra metáfora muy bien traída— y que los políticos dejen la confrontación y apuesten por el consenso.

Consenso. Qué palabro tan bonito. Es decir 'consenso' y uno se siente mejor, más democrático, transversal y hasta descansado. Apelar al consenso mola tanto como reclamar la paz en los conflictos armados y apelar al esfuerzo de todos para acabar con el hambre en el mundo. Muy bonito, sin duda. ¿Pero cómo se consigue?

Les confieso que no sé con quién voy en el conflicto de la mesa evanescente. La visceralidad me pide sumarme a los de casa y pedirles a los vecinos de Jaén que se dejen de florituras verbales y pongan la panoja encima de la mesa antes de seguir hablando. El sentido común y la racionalidad me indican que levantarse de la mesa y salir de la habitación después de barrer toda la cacharrería de forma iracunda puede servir como desahogo momentáneo, pero en realidad no sirve para nada.

Por encima del orgullo herido y el ego maltrecho debería estar el bienestar de la ciudadanía y los presidentes de ambas Diputaciones no parecen tener eso en cuenta. A nadie escapa que uno es del PP y otro del PSOE. ¿Estaríamos así si ambos fueran del mismo partido? A buen seguro que no. Y eso es lo que más coraje da.

¿Y cómo influye en todo esto lo que dijo Gerardo Cuerva hace unos días? «Es más importante conectar el aeropuerto de Granada con Málaga que traer un vuelo de Europa», señaló. En la necesidad de acercarnos lo más rápido posible al aeropuerto malagueño sí estoy muy de acuerdo. En la práctica, es el más cercano de los que terminamos usando. Lo otro ya lo vamos hablando.