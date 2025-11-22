Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lo que mata los sueños

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:09

Al irme a dormir programé mi reloj inteligente para que, una hora antes de que sonara la alarma, me hiciera soñar con un país africano ... en el que estuve hace años y al que ahora, sumido en una de esas guerras sordas e invisibles por estos lares, no se puede volver.

