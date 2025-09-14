Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Malos humos en la hostelería

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:57

Todos a la ruina. De haberse cumplido los vaticinios de la patronal hostelera cuando la Ley Antitabaco, lo menos el 75% de los bares y ... restaurantes de nuestro país habrían echado el cierre. No hay más que poner el pie en la calle para comprobar sus dotes proféticas. También se indignaron mucho porque, decían, el personal se vería obligado a ejercer de policía. Y ya ven ustedes el colapso provocado en los juzgados.

