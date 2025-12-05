El lentorro diciembre

Se ha puesto 'morá', fue lo primero que pensé al salir de las tinieblas de la noche y ver el Instagram de tanta y tanta ... gente. 'Wrapped' era la palabra de la mañana. «¿Pero qué le ha dado a la peña con los wraps?», me dije. «¿Habrá sido un reto gastroviral y me lo he perdido?», me pregunté con un deje de ansiedad, el FOMO asomándome por las orejas.

Pero resultó que no. Que lo del 'wrapped' no tenía que ver con papeo modernuqui. Se trataba de mostrarle al mundo los gustos musicales de cada cuál y la cantidad de minutos que había pasado en 2025 escuchando a sus grupos de cabecera en esa plataforma que solo comparte las migajas de sus brutales ingresos con los artistas que la alimentan. Me resultó curioso que, empezando el 4 de diciembre, ya estuviera liquidado el año. Pasa igual con otros rankings, listas y clasificaciones, que empezamos a saber cuáles son las películas y los libros de 2025. ¿Y las pelis que se estrenan los próximos viernes en los cines, qué? ¿No tienen derecho a colarse entre las mejores del ejercicio? Miren que una de ellas es 'Golpes', la cinta escrita por nuestro Fernando Navarro y Rafael Cobos, que también la dirige, y que trae unas críticas estupendas. ¡Habrá que darle una oportunidad!

En teoría, las editoriales ya han publicado lo mollar de su catálogo a estas alturas del curso, ¿pero le ha dado tiempo a la crítica a leer siquiera lo más llamativo de sus propuestas?

Para variar, tengo la sensación de que todo va a una velocidad vertiginosa y de que no somos capaces de disfrutar con una mínima calma del día a día. Vale que 2025 está siendo durillo, pero las ansias por hacer balance y recopilación no tienen tanto que ver con ello como con el peligro de invisibilidad si esperamos a que se acerquen los niños de San Ildefonso para compartir con el mundo nuestras filias particulares.

Va de la mano con la necesidad compulsiva de adelantar cada vez más la venta de lotería navideña, polvorones y agendas, el encendido del alumbrado y las comidas y cenas rituales con la peña.

Para 2030, si aún seguimos aquí, veremos las reuniones navideñas protagonizadas por jugosos espetos de sardinas junto al rebalaje. ¿Para qué tanto esperar?

Y a diciembre que le den por ser tan lento y tardío.