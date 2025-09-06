Una joya de revista

Compruebe que lleva 20 euros en la cartera cuando salga esta mañana de casa. Porque hoy, además del IDEAL, debería usted hacerse con la Edición ... Coleccionista de la revista Historia de National Geographic, dedicada a la Alhambra. Lleva como subtítulo 'La joya de Al-Andalus' y es una joya en sí misma. Tanto que, fetichista como soy, creo que me pillaré dos ejemplares, uno para manosear, usar, ver y leer y otro para coleccionar, efectivamente, bien guardado en funda de plástico.

Los textos principales corren a cargo de Manuel Mateo, el editor de Tintablanca que ya dedicó uno de sus exquisitos libros al monumento nazarí. Tan exquisito que recibió el premio al libro mejor editado de 2022, algo de lo que nos congratulamos en su momento y que, espero, también tengan en su biblioteca. Por cierto, que pronto compartiremos una noticia muy ilusionante sobre un próximo lanzamiento de dicha editorial con un componente pictórico muy granadino.

Al abrir la revista y encontrarme con una preciosa reproducción de 'Fortaleza de la Alhambra', el fastuoso cuadro de David Roberts, me sentí como en casa. El original lo tenemos en la Colección Permanente del Museo Memoria de Andalucía de CajaGranada y siempre que voy me paro un rato, algo que me reconforta sobremanera. Y en la contraportada, nuestro igualmente querido Hotel Alhambra Palace.

La revista de marras tiene excepcionales fotografías, como no podía ser de otra manera. Entre otros, firman algunas de las más espectaculares compañeros y sin embargo amigos como nuestro Pepe Marín, Lucía Rivas o Fermín Rodríguez. Y ojo a su doble página desplegable.

Leer, o aunque sólo sea hojear 'Alhambra. La joya de Al-Andalus', te provoca unas irrefrenables ganas de volver a visitar el monumento, algo que también les ocurrirá a las miles de personas que comprarán su ejemplar. Lo dejo aquí, que la columna de mañana enlazará con ésta como si fueran los Jekyll y Hyde del turismo cultural en Granada.