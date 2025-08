Jarro de Accua frÍA

Comenta Compartir

No entiendo nada. Lo achacaré a la calor, que es una forma fácil de escurrir el bulto, pero no hay forma de entender lo de ... Accua y el grado de IA de la UGR. Al leer el titular, pensé en ensañamiento, premeditación, nocturnidad, alevosía y demás términos del Derecho Penal. Una vez leída en profundidad la información… Lo que les digo: que ya no entiendo nada. En este caso ha sido un órgano diferente el que ha vuelto a dar al traste con el tan traído y llevado grado. Ocho miembros de diferentes universidades españolas constituidos en comisión de reclamaciones volvieron a decir que nanay, por unanimidad, dado que la petición de la UGR incumplía la normativa sobre la necesidad de nuevo profesorado. Sobre la marcha se han vertido todo tipo de opiniones, pero a falta de conocer tanto la resolución oficial como la valoración pormenorizada que promete hacer la UGR «acompañada de todos los datos y explicaciones que sean necesarios», según han señalado sus fuentes a IDEAL; me reservo mi opinión dado que, permítanme que insista, no entiendo nada.

Me voy a centrar en un detalle de la completa y precisa información que nos daba María Victoria Cobo, un entrecomillado del nuevo y por segunda vez negativo informe: la UGR no ha aportado «el calendario previsto de contratación –de profesorado– ni un plan de contingencia en caso de que esta no pueda realizarse, como exige la Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Universitarios Oficiales». Ojo, 'cuidao' con eso, que es necesaria toda una Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Universitarios Oficiales. ¿Y si estuviera ahí la madre del cordero, el meollo de la cuestión? Hay que ver lo que pueden llegar a apretar los tentáculos burocráticos de la administración por un lado y, por otro, miren que puede ser laxa. Por ejemplo, lo de los currículos inflados, cuando no directamente inventados, de tanto cargo público. Hubo un día en que coincidieron tres casos: uno del PSOE, otro del PP y uno más de Vox. Ahí, bien repartido, como el gordo de Navidad. ¿No les haría falta a los partidos políticos y a las instituciones su propia Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Títulos Universitarios Oficiales y Másteres Varios que los aspirantes a cargo público presentan como válidos y ciertos?

Temas

Universidad de Granada